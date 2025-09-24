به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، وزارت نیرو با ابلاغ «دستورالعمل مبادلات آب نامتعارف در بورس انرژی» چارچوب شفاف و رقابتی تازه‌ای برای عرضه و تقاضای آب‌های تصفیه‌شده و بازچرخانی‌شده ایجاد کرد. این اقدام با هدف پایداری منابع آبی کشور، مشارکت صنعت در تولید آب‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های آبی انجام شده است.

بر اساس این دستورالعمل که با همکاری شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضلاب کشور و در اجرای بند «ت» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تدوین شده، بازار «گواهی سپرده آب» در بورس انرژی راه‌اندازی می‌شود تا امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه فاضلاب فراهم شود.

از مهم‌ترین اهداف این طرح می‌توان به پایداری منابع، عدالت در تأمین آب، تأمین مالی مستقیم احداث تصفیه‌خانه‌ها، و ایجاد فضای شفاف و رقابتی در تبادلات اشاره کرد.

محدوده اجرای دستورالعمل شامل شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های آب و فاضلاب است و مدیران عامل این شرکت‌ها مسئول اجرای آن خواهند بود. نظارت کلان بر حسن اجرا بر عهده هیئت ساماندهی و راهبری بازارهای محلی آب گذاشته شده است.

در بخش تعاریف، مفاهیم کلیدی مانند «گواهی سپرده آب نامتعارف» به عنوان سند معامله حجم مشخصی از آب تصفیه‌شده، «خریداران مجاز» و «عرضه‌کنندگان آب نامتعارف» به‌روشنی مشخص شده‌اند.

مبادلات با استفاده از تابلوی بورس انرژی و رعایت مقررات گواهی‌های سپرده و ظرفیت انجام می‌شود و قابلیت تسویه با مصارف نهایی صنایع و بهره‌برداران را دارد. شرکت‌های دارای مجوز تصفیه آب موظفند معادل میزان تولید خود، درخواست صدور گواهی کنند تا در بانک آب کشور ثبت و سپس در بورس عرضه شود. همچنین متقاضیان انشعاب فاضلاب باید گواهی ظرفیت را از بورس خریداری کنند.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز موظف است ضرایب مصرف هر شهر و استان را محاسبه و به وزارت نیرو اعلام کند.

وزارت نیرو اعلام کرده است که این دستورالعمل بستر رسمی و قانونمند مبادلات آب‌های نامتعارف در بورس انرژی ایران را برای نخستین بار فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند به شفافیت بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت پایدار منابع آبی کمک شایانی کند.