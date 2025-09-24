  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

با حضور معاون وزیر راه؛

آیین کلنگ‌زنی زیرگذر میدان وحدت رودبار برگزار شد



رودبار- آیین کلنگ‌زنی پروژه زیرگذر میدان وحدت رودبار با حضور مسئولان وزارت راه، استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی اجرای پروژه زیرگذر میدان وحدت شهرستان رودبار صبح چهارشنبه با حضور بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، نبیان معاون وزیر و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، پورحضرت فرماندار شهرستان رودبار و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان برگزار شد.

این پروژه با اعتبار بالغ بر ۴,۰۰۰ میلیارد ریال تعریف شده و مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای آن ۲۴ ماه است بخش‌های مختلف این پروژه شامل رمپ دسترسی رودبار، رمپ دسترسی منجیل، مسیر زیرگذر بلوار وحدت و عملیات جانبی از جمله آسفالت جاده‌های دشتگان و طلابر می‌شود.

با تکمیل این طرح، ترافیک مسیر به صورت چشمگیری روان‌تر خواهد شد و ایمنی عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

