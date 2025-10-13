به گزارش خبرگزاری مهر، رضا براتی، معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران از تولید بیش از ۷ میلیون کیلووات‌ساعت برق پاک در ۳ ماهه تابستان سال جاری خبر داد و گفت: این میزان برق تولیدی که از طریق نیروگاه‌های بیوگازسوز و خورشیدی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران به دست آمده، معادل مصرف پایدار ماهانه بیش از ۷۷۰۰ خانوار شهری است.

وی با اشاره به اهمیت تولید انرژی‌های پاک در پایداری شبکه برق، افزود: هر مگاوات برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در ایام پیک مصرف تابستان، نقش مهمی در تعادل شبکه و کاهش ناترازی برق کشور دارد. تولید برق از گاز زیستی حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی شهر تهران نیز کمک می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم استمرار و توسعه این روند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری، میزان تولید برق پاک در شرکت فاضلاب تهران به ۴۲ هزار مگاوات‌ساعت برسد. تحقق این هدف نیازمند تسهیل فرآیندهای مالی و همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه در پرداخت به‌موقع مطالبات ناشی از فروش برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) است. این همکاری، سرمایه‌گذاری مؤثری برای پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی به شمار می‌رود.

معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران در ادامه گفت: «در حال حاضر دو نیروگاه بیوگاز در واحدهای ۱ تا ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت نامی تجمیعی ۷.۲ مگاوات در حال بهره‌برداری هستند و نیروگاه بیوگاز سوم در تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران (فیروزبهرام) نیز با بهره‌برداری کامل، بیش از ۷.۴ گیگاوات‌ساعت برق در سال تولید خواهد کرد.

براتی در پایان با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تصفیه‌خانه‌های مختلف پایتخت افزود: ظرفیت نامی نیروگاه‌های خورشیدی شرکت فاضلاب تهران شامل ۵۳۲ کیلووات در تصفیه‌خانه جنوب تهران، ۸۰ کیلووات در تصفیه‌خانه اکباتان، ۴۰ کیلووات در تصفیه‌خانه شهرک غرب و ۵۲ کیلووات در تصفیه‌خانه محلاتی است که همگی در راستای راهبرد کلان شرکت برای استفاده از انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به شبکه سراسری فعالیت می‌کنند.