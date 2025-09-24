  1. سیاست
نائب‌رئیس مجلس با بیان اینکه، مردم لبنان سید حسن نصرالله را نماد مقاومت، عدالت و آزادی‌خواهی می‌دانند، تصریح کرد: حزب‌الله لبنان برای دفاع از لبنان و مردم لبنان همیشه در صحنه بوده است.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش «مع لبنان که به مناسبت سالگرد شهادت شهید نصرالله ایجاد شده است، گفت: من از این پویش حمایت می‌کنم چرا که حمایت ایران از لبنان یکپارچه، مقاومت و آزادی خواه همیشگی است و ما برای همیشه در کنار لبنان خواهیم ماند.

وی با بیان اینکه، مردم لبنان سید حسن نصرالله را نماد مقاومت، عدالت و آزادی‌خواهی می‌دانند، تصریح کرد: حزب‌الله لبنان برای دفاع از لبنان و مردم لبنان همیشه در صحنه بوده است و در دفاع از مردم لبنان جان‌فشانی‌های بزرگی کرده است.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پشتیبانی ایران از لبنان برای مداخله نیست برای حفظ لبنان در مقابل توطئه‌ها وهمراهی با مردم لبنان است.

وی گفت: پشتیبانی ایران از لبنان همواره ادامه خواهد داشت و ما اطمینان داریم ارادت لبنان یکپارچه برای توطئه‌های دشمنان لبنان غلبه پیدا خواهد کرد و مردم، دولت و حزب‌الله لبنان با اتحاد دشمن را مغلوب خواهند کرد.

