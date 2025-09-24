حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش «مع لبنان که به مناسبت سالگرد شهادت شهید نصرالله ایجاد شده است، گفت: من از این پویش حمایت می‌کنم چرا که حمایت ایران از لبنان یکپارچه، مقاومت و آزادی خواه همیشگی است و ما برای همیشه در کنار لبنان خواهیم ماند.

وی با بیان اینکه، مردم لبنان سید حسن نصرالله را نماد مقاومت، عدالت و آزادی‌خواهی می‌دانند، تصریح کرد: حزب‌الله لبنان برای دفاع از لبنان و مردم لبنان همیشه در صحنه بوده است و در دفاع از مردم لبنان جان‌فشانی‌های بزرگی کرده است.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پشتیبانی ایران از لبنان برای مداخله نیست برای حفظ لبنان در مقابل توطئه‌ها وهمراهی با مردم لبنان است.

وی گفت: پشتیبانی ایران از لبنان همواره ادامه خواهد داشت و ما اطمینان داریم ارادت لبنان یکپارچه برای توطئه‌های دشمنان لبنان غلبه پیدا خواهد کرد و مردم، دولت و حزب‌الله لبنان با اتحاد دشمن را مغلوب خواهند کرد.