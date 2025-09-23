به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه گفت: امسال اولین سالگرد شهادت رهبر بزرگ جهان عرب، مجاهد کبیر ولسان بلیغ امت اسلام یعنی شهید سید حسن نصرالله است. این شهید عزیز در سفره معارف الهی و حوزههای علمیه به عرصه رسید و تا آخرین لحظه جان خویش نیز در مسیر حق باقی ماند.
مدیر مجتمع عالی حوزوی تربیت مدیر و مدرس حوزههای علمیه با ذکر این مطلب که شهید سید حسن نصرالله حق بزرگی بر گردن همه امت اسلامی دارد، اظهار کرد: حوزه علمیه نیز که فرزند عزیز خود را از دست داده است باید پاسداشتی در شأن ایشان انجام دهد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره گرامیداشت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم بیان کرد: ایشان در بخشهایی به ذکر کارکردهای علمی حوزه اشاره کردند که در آن حوزه را نهادی با کارکرد مرکز علمی با تخصصهای معین، کارکرد پرورش نیروی مهذب و کارآمد، مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اسلامی و اجتماعی، خط مقدم جبهه تقابل با دشمنان، مرکز قله نوآوریهای تمدنی در چارچوب اسلام و موارد دیگر توصیف کردند که همه این عناصر را در وجود مبارک شهید سید حسن نصرالله مشاهده میکنیم.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه تصریح کرد: شهید سیدحسن نصرالله یک شخصیت علمی و معرفتی و مهذب و اخلاقی و نورانی و استثنایی بود. ایشان بدون نگاه تمدنی این چنین رشد نمیکردند و در مقابل این تهاجمات قرار نمیگرفت.
وی با اشاره به برنامههای متعدد مرتبط با سالروز شهادت این سردار بزرگ جبهه اسلام بیان کرد: یکی از مهمترین ابعاد برگزاری برنامههای سالگرد، برگزاری برنامههای تحلیلی است. همه مدارس علمیه سراسر کشور و استان قم به شکل مدرسهای برنامه بزرگداشت سید حسن نصرالله را در ایام شهادت ایشان برگزار میکنند. این برنامهها از پنجم مهرماه تا دو هفته برگزار میشود، زیرا در این ایام اتفاقات بسیار بزرگی در منطقه مقاومت روی داد که از آن جمله میتوان به شهادت فرماندهان بزرگ مقاومت لبنان و همچنین وعده صادق ۲ اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین استوارمیمندی اظهار کرد: در همین رابطه چند مدرسه شاخص نیز برنامههای ویژه ای را با حضور شخصیتهای برجسته برگزار میکنند و مراسم محوری و تبیینی شخصیت سید حسن نصرالله و جبهه مقاومت و اهمیت استقامت در مقابل رژیم صهیونیستی نیز برگزار شود.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه ادامه داد: به دستور مدیر حوزههای علمیه یک برنامه سراسری نیز در این روز برگزار میشود که زمان و مکان آن که احتمالاً مصادف با روز شهادت ایشان است اعلام میشود. البته در لبنان نیز برنامههای گسترده ای برگزار میشود که از ایران هم نمایندگانی به این مراسم اعزام میشوند.
وی با دعوت از طلاب برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه هادر سطح کشور بیان کرد: علاوه بر برنامههای همه جانبه و ملی که در این روز در سطح کشور برگزار میشود حوزویان نیز آمادگی کاملی برای حضور و شکل دهی و برگزاری برنامههای تبیینی را دارند.
نظر شما