قطع بحثبرانگیز میکروفونها در سازمان ملل حین صحبت درباره فلسطین قطع چندین باره صدای تعدادی از مقامات کشورهای مختلف حین سخنرانی درباره فلسطین در سازمان ملل بحث برانگیز شده است.
