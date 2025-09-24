درخواست برای حمایت سازمان ملل از ناوگان صمود در مسیر رسیدن به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، کمیته بین المللی شکستن محاصره نوار غزه اعلام کرد که کشورهای عضو سازمان ملل باید حمایت مؤثر از ناوگان صمود از جمله همراهی دریایی این ناوگان به عمل آورند.

این کمیته تاکید کرد که حملات صورت گرفته علیه ناوگان صمود باید در جدول کاری نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل بررسی شده تا با اتخاذ تصمیماتی جلوی تکرار این حملات گرفته شود.

لازم به ذکر است که شب گذشته شبکه الجزیره گزارش داد که ۱۲ حمله پهپادی، ۹ قایق ناوگان صمود را هدف قرار داد.

این شبکه از پرواز گسترده شماری از پهپادها بر فراز قایق‌های ناوگان مذکور خبر داد.

ناوگان صمود اعلام کرد که پهپادهای مهاجم، بمب‌های صوتی بر روی چند کشتی ریختند و ارزیابی خسارات ناشی از این حمله همچنان ادامه دارد.