به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اسامه عبدالخالق نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه توافقنامه صلح با مصر را که طی پنج دهه گذشته پابرجا مانده تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد، این مسأله پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد.

عبدالخالق تصریح کرد که قصد و نیت رژیم صهیونیستی دیگر بر کسی پوشیده نیست و تل آویو به دنبال تغییر محل زندگی فلسطینی‌ها در نوار غزه است.

وی بیان کرد: اسرائیل می‌خواهد بخش بزرگی از ساکنان این باریکه را از طریق حملات نظامی و گرسنگی دادن بیرون کند؛ اقدامی که مصر به شدت با آن مخالف است و عملیات زمینی تل آویو در غزه در چارچوب همین نقشه خبیثانه صورت می‌گیرد.

روز گذشته نیز شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تنش‌های روز افزون بین تل‌آویو و قاهره بر آینده توافقنامه صلح امضا شده میان ۲ طرف سایه افکنده است.