به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، علت متوقف شدن پلهبرقی در زمان ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش، فعال شدن یک سازوکار ایمنی بوده است.
این حادثه دیروز در زمان حرکت ترامپ و ملانیا به سمت تالار اصلی پیش از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جهان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد.
در تصاویر ویدئویی که به طور زنده در حال پخش بود، پلهبرقی نزدیک هیئت آمریکایی، پس از آنکه ترامپ و ملانیا روی آن قدم گذاشتند، بهیکباره از کار افتاد. این اتفاق چند لحظه آنها را غافلگیر کرد و در ادامه ملانیا و ترامپ که پشت سر او حرکت میکرد، تصمیم گرفتند تا پلههای متوقفشده را تا انتها طی کنند.
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سوالی دراینباره گفت که «ترامپ و بانوی اول به همراه همراهانشان از ورودی هیئتها عبور کرده و پیش از نزدیک شدن به پلهبرقی از گیت امنیتی گذشتند.»
وی افزود: یک فیلمبردار در تلاش برای ثبت لحظه ورود آنها، جلوتر از هیئت روی پلهبرقی قدم گذاشت و در حالی که به پشت روی پلهها حرکت میکرد، همزمان با قدم گذاشتن ترامپ و بانوی اول روی پله پایین، به بخش بالای پلهبرقی رسید و در آن لحظه، پلهبرقی به طور ناگهانی متوقف شد. کارشناس فنی ما که در محل حضور داشت، به محض عبور هیئت از پلهبرقی و رسیدن آنها به طبقه دوم، آن را مجدداً به کار انداخت.
به گفته وی، پس از تحقیقاتی که متعاقباً صورت گرفت، مشخص شد که سازوکار ایمنی داخلی پلهبرقی در بالای آن به خاطر ایمنی فیلمبردار به طور خودکار فعال شد. این سازوکار برای جلوگیری از گیر کردن تصادفی افراد یا اشیا یا کشیدهشدن به داخل صفحه شانه پلهبرقی تعبیه شده است.
