بهرام دبیری برخی آثارش را به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه هنرهای معاصر تهران، بهرام دبیری هنرمند نامآشنای عرصه نقاشی، مجموعهای ارزشمند از آثار خود را به این موزه اهدا کرد.
این اقدام فرهنگی در راستای تقویت گنجینه هنری موزه و معرفی هرچه بیشتر هنر معاصر ایران به نسلهای آینده انجام شده است.
بهرام دبیری، فارغالتحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از چهرههای شاخص هنر معاصر ایران به شمار میرود که با تلفیق عناصر هنر سنتی و نگاه مدرن، آثار متفاوت و نوآورانهای خلق کرده است. موضوعات اصلی آثار او عمدتا فیگورهای انسانی، حیوانات و نمادهای اساطیری هستند که با رویکردی خلاقانه به بیان مفاهیم فرهنگی و اجتماعی میپردازند.
آثار اهدایی دبیری، مجموعهای متنوع از نقاشیها، طراحیها و آثار آرشیوی را در بر میگیرد و میتواند بستر تازهای برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به هنر فراهم آورد تا بیش از پیش با روند خلاقیت و تجربههای هنری این هنرمند معاصر آشنا شوند.
