آثار بهرام دبیری از جنس کهنگی نیست؛ ۵۰ سال است جز نقاشی کاری نکردم!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «به آینده سپرده شد» شامل گزیده‌ای از ۵۰ سال نقاشی بهرام دبیری و به مناسبت اهدای آثار وی به موزه هنرهای معاصر تهران، عصر دوشنبه ۱۹ آبان افتتاح شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۶۵ اثر از دوره‌های مختلف کاری دبیری که دربرگیرنده مضامینی چون اسطوره، عشق و خشونت است به نمایش گذاشته شد.

در بیانیه نمایشگاه «به آینده سپرده شد» به قلم امیر سقراطی و حسین گنجی آمده است: «موزه هنرهای معاصر تهران طی نزدیک به نیم قرن نه فقط یک مرکز نمایش هنر، بلکه حافظه بصری یک سرزمین بوده است، نهادی که میان سنت و مدرنیته گذشته و آینده و ایران و جهان پیوند برقرار کرده و به تعبیر آندره مالرو، ثابت کرده که موزه معبد زمان است جایی که روح آثار از فراموشی نجات پیدا می‌کنند. اهدای آثار به این موزه همواره فراتر از یک انتقال مالکیت هنری بوده و معنای فرهنگی و تمدنی دارد؛ زیرا هنرمند ثمره زندگی و تجربه زیباشناختی خود را از انزوا بیرون آورده و به حافظه جمعی می‌سپارد. این همان کاری است که بهرام دبیری انجام داده است؛ هنرمندی که بیش از پنجاه سال در نقاشی ایران زیسته و خالق جهانی تصویری است که در آن اسطوره ریشه خیال و انسان معاصر با زبانی شخصی و بیانی مستقل به هم می‌رسند. آثار او نه روایت صرف تصویر بلکه ادامه سنت روایتگری ایرانی هستند، چنان که نجف دریابندری درباره‌اش نوشته: دبیری شاعر است حتی وقتی نقاشی می‌کند زیست هنری او از متن فرهنگ و ادبیات ایران آغاز شده و بر بوم نقاشی ادامه یافته است؛ از همین رو هر نقاشی در کارنامه او صفحه‌ای از یک شعر تصویری است که هنوز نوشته می‌شود. بهرام دبیری نقاشی است که زادگاهش از اندیشه تا ارتباطات ادبیات است و از ادبیات به جهان نقاشی نگاه می‌کند و اکنون با اهدای آثارش به موزه هنرهای معاصر تهران نه فقط گذشته هنری خود که حافظه یک نسل را به آینده سپرده است.»

پیش از افتتاحیه این نمایشگاه، بهرام شیردل هنرمند معمار درباره بهرام دبیری سخن گفت و سپس محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری درباره این نمایشگاه بیان کرد: آثار بهرام دبیری از آن دست آثاری هستند که زبانش با گذر زمان کهنه نمی‌شود. برخی زبان‌های هنری در دوره‌ای می‌درخشند اما به مرور، کارایی و تأثیر خود را از دست می‌دهند؛ در حالی‌که زبان هنر اصیل، با گذشت زمان نه تنها فرسوده نمی‌شود بلکه بیشتر تبیین می‌شود و نسل‌های آینده می‌توانند ارتباطی ارگانیک، منطقی و عمیق‌تر با آن برقرار کنند.

وی با تاکید بر تاریخ مصرف نداشتن آثار دبیری، گفت: آثار بهرام دبیری نیز از همین جنس است؛ زبانی دارد که زمان آن را کهنه نخواهد کرد و هر چه سال‌ها بگذرد، معنا و تأثیر آن برای مخاطب روشن‌تر و درخشان‌تر خواهد شد. این ویژگی، نشانه کیفیت و اصالت هنری آثار او است. لازم می‌دانم از این هنرمند برجسته به سبب اقدام ارزشمندش در اهدای مجموعه‌ای نفیس از آثار خود به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران صمیمانه تشکر کنم.

احمدی همچنین عنوان کرد: این اقدام نشان می‌دهد که بهرام دبیری نه‌تنها به امروز هنر ایران می‌اندیشند، بلکه دل‌نگران نسل‌های آینده نیز است. وی با سپردن این آثار به گنجینه ملی، در واقع آینده هنر اصیل ایرانی را تضمین کرده‌است.

وی بیان کرد: نسل‌های آینده با دیدن این آثار، می‌آموزند که هنرِ ماندگار، هنری است که با گذر زمان از ارزش نیفتد، بلکه ژرف‌تر و قابل‌فهم‌تر می‌شود. این حرکت بهرام دبیری نشانه بینش و مبنای فکریِ والا و مسئولانه‌ای است که به حفظ هویت هنر ایرانی کمک می‌کند.

سرپرست معاونت هنری در پایان، از رضا دبیری‌نژاد مدیر موزه هنرهای معاصر تهران نیز تشکر کرد که با درایت و حسن تدبیر خود، زمینه چنین اتفاق ارزشمندی را فراهم کرده است و بیان کرد: امیدوارم این روند ادامه یابد و دیگر هنرمندان برجسته کشور نیز آثار نفیس خود را به این گنجینه بسپارند تا چراغ هنر ایرانی برای همیشه روشن بماند.

بهرام دبیری در ادامه مراسم با تشکر از صحبت‌های حاضران، گفت: خوشحالم چون یک فهم درست و تاریخی از هنر در صحبت‌های شما مطرح شد اما وقتی از من پرسیدند که چطور به این فکر افتادم، باید بگویم که من پنجاه سال است جز نقاشی هیچ کار دیگری نکرده‌ام.

وی ادامه داد: در وجود من یک گنجینه بی‌پایان هست؛ صندوق‌هایی دارم که در آنها ده‌ها و ده‌ها دفتر طراحی، یادداشت، فکر و نقاشی از دوره‌ها و متریال‌های مختلف جمع شده است. در واقع در این سال‌های اخیر، وقتی آدم به هفتاد و چند سالگی می‌رسد، طبیعی است که فکر کند سرنوشت این کارها چه خواهد شد. تاریخ همیشه چنین بوده است؛ مثلاً می‌گویند سی سال پس از مرگ حافظ، شعرهایش جمع‌آوری شد اما امروز دیگر آن دوران و آن آرزوهای افسانه‌ای گذشته است و نمی‌شود دل به آنها خوش کرد.

دبیری در پایان عنوان کرد: می‌خواهم از موزه هنرهای معاصر تهران تشکر کنم که بار بزرگی را از روی ذهن و دوش من برداشت. خوشحالم که می‌دانم تعدادی از کارهای من برای مردم، در اینجا باقی خواهد ماند. امیدوارم در فرصت‌های دیگر هم، اگر موزه در گنجینه‌اش جا داشته باشد، بتوانم باز هم آثاری را به آن اضافه کنم.

نمایشگاه آثار اهدایی بهرام دبیری به موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «به آینده سپرده شد» تا ۲۵ آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار خواهد بود.