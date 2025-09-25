به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان صبح پنجشنبه در همایش «رفاه و سرمایهگذاری برای تولید» که به میزبانی دانشگاه اردکان برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: این رویداد در شرایطی برگزار میشود که شب گذشته رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دفاعی قاطع از حقوق ملت ایران داشت و این نشان میدهد که وفاق و انسجام ملی، پشتوانهای جدی برای موفقیت کشور در عرصههای داخلی و بینالمللی است.
وی اردکان را انتخابی معنادار برای آغاز سلسله همایشهای «وفاق ملی» دانست و افزود: این شهرستان همواره نماد همگرایی و گفتوگو بوده و میتواند الگویی در زمینه سرمایهگذاری و تولید بر پایه اعتماد و همکاری باشد.
پوردهقان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی ادامه داد: در حالی که منابع مالی و تجهیزات جایگاه خود را دارند، مهمترین سرمایه برای تولید، نیروی انسانی است. امروز مسئله اصلی بازار کار، نرخ بیکاری نیست بلکه اشتغالپذیری و مهارتآموزی جوانان و فارغالتحصیلان است.
به گفته وی، برخی واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار روبهرو هستند و در مقابل، گروهی از متخصصان فرصت شغلی متناسب با تخصص خود پیدا نمیکنند.
به گفته پوردهقان سرمایه انسانی مهمترین رکن و ستون اصلی سرمایهگذاری برای تولید است و توجه به آن باید در اولویت سیاستهای سرمایهگذاری قرار گیرد.
نماینده اردکان با بیان اینکه پیری جمعیت، کاهش کیفیت نیروی کار و تحولات دیجیتال آینده اشتغال کشور را تهدید میکند، هشدار داد: اگر برنامهریزی جدی برای مهارتآموزی و ارتقای توانمندیها صورت نگیرد، طی سالهای آینده کشور با کمبود چند میلیونی نیروی کار مواجه خواهد شد.
وی برگزاری این همایش در دانشگاه اردکان را حامل پیامی روشن دانست و گفت: توجه به آموزش، مهارت، رفاه و سلامت کارگران و جوانان باید مبنای سرمایهگذاری باشد.
پوردهقان در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان استان و مشارکت بخش خصوصی، این همایش نقطه عطفی در مسیر توسعه یزد و بسترساز سرمایهگذاری پایدار همراه با رفاه اجتماعی باشد.
