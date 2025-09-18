کشف ماینرهای غیرمجاز در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی مبنی بر استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در برخی مناطق شهرستان، مأموران نیروی انتظامی در اقدامی ویژه به بررسی موضوع پرداختند و موفق به کشف ۴ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات در زمینه فعالیت‌های دیجیتال، افزود: تجهیزات کشف‌شده توقیف و پرونده‌ای جهت شناسایی و معرفی متهمان به دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده فعالیت در این زمینه، موضوع را به سرعت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات ماینینگ بدون مجوز نه تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به اختلال در شبکه برق‌رسانی نیز بشود. پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.