  1. استانها
  2. البرز
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

کشف ماینرهای غیرمجاز در چهارباغ

کشف ماینرهای غیرمجاز در چهارباغ

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ در استان البرز از توقیف ۴ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد و هشدارهای لازم درباره استفاده غیرقانونی از این تجهیزات را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی مبنی بر استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در برخی مناطق شهرستان، مأموران نیروی انتظامی در اقدامی ویژه به بررسی موضوع پرداختند و موفق به کشف ۴ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات در زمینه فعالیت‌های دیجیتال، افزود: تجهیزات کشف‌شده توقیف و پرونده‌ای جهت شناسایی و معرفی متهمان به دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده فعالیت در این زمینه، موضوع را به سرعت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات ماینینگ بدون مجوز نه تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به اختلال در شبکه برق‌رسانی نیز بشود. پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.

کد خبر 6593619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها