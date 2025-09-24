به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این ویژگی ترجمه در اصل به ۶ زبان در دستگاه‌های اندروید و ۱۹ زبان در آیفون قابل دسترسی است و زبان‌های بیشتری نیز به قابلیت مذکور اضافه می‌شوند.

متا در یک پست وبلاگی گفت: ترجمه پیام‌ها برای حفاظت ازحریم خصوصی چت های کاربران طراحی شده است. به همین دلیل ترجمه در دستگاه کاربر انجام می‌شود و واتس اپ نمی‌تواند آن را ببیند.

کاربران می‌توانند برای مدتی طولانی روی یک پیام ضربه بزنند و سپس روی گزینه «ترجمه» ضربه بزنند تا هر پیامی را به زبان دیگر مشاهده کنند. این ویژگی برای چت های گروهی و خصوصی و همچنین کانال‌ها ارائه می‌شود.

کاربران اندروید می‌توانند ترجمه خودکار را برای کل یک رشته گفتگو فعال کنند تا پیام‌های آتی نیز به طور پیش فرض ترجمه شوند.