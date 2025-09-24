  1. دانش و فناوری
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

پیام‌های واتس اپ از این به بعد ترجمه می‌شوند

متاپلتفرمز ویژگی ترجمه را با هدف تسهیل چت های چند زبانی میان بیش از سه میلیارد کاربر برای پیام رسان واتس معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این ویژگی ترجمه در اصل به ۶ زبان در دستگاه‌های اندروید و ۱۹ زبان در آیفون قابل دسترسی است و زبان‌های بیشتری نیز به قابلیت مذکور اضافه می‌شوند.

متا در یک پست وبلاگی گفت: ترجمه پیام‌ها برای حفاظت ازحریم خصوصی چت های کاربران طراحی شده است. به همین دلیل ترجمه در دستگاه کاربر انجام می‌شود و واتس اپ نمی‌تواند آن را ببیند.

کاربران می‌توانند برای مدتی طولانی روی یک پیام ضربه بزنند و سپس روی گزینه «ترجمه» ضربه بزنند تا هر پیامی را به زبان دیگر مشاهده کنند. این ویژگی برای چت های گروهی و خصوصی و همچنین کانال‌ها ارائه می‌شود.

کاربران اندروید می‌توانند ترجمه خودکار را برای کل یک رشته گفتگو فعال کنند تا پیام‌های آتی نیز به طور پیش فرض ترجمه شوند.

شیوا سعیدی

