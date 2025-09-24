باند چهار نفره سارقان خودرو و موتورسیکلت در قم متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف و انهدام یک باند حرفه‌ای سرقت توسط مأموران کلانتری ۱۹ توحید خبر داد و اظهار کرد: با تلاش‌های تخصصی پلیس، چهار نفر شامل سه سارق و یک مالخر دستگیر شدند.

وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: طی هفته‌های اخیر چندین فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهر قم گزارش شد که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی و پلیسی مأموران کلانتری ۱۹ توحید منجر به شناسایی افراد مرتبط با این پرونده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی، عملیات‌های جداگانه‌ای برای دستگیری متهمان انجام شد و در نهایت باند مذکور به دام پلیس افتاد.

سرهنگ براتی با اشاره به اعترافات متهمان گفت: در جریان تحقیقات و بازسازی صحنه‌های جرم، اعضای این باند تاکنون به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در سطح استان قم اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، متهمان چهار فقره سرقت موتورسیکلت، یک فقره سرقت دوچرخه و یک مورد سرقت تلفن همراه را نیز پذیرفته‌اند. تحقیقات تکمیلی همچنان برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم در پایان با تقدیر از اقدامات سریع و به‌موقع مأموران کلانتری ۱۹ توحید، تأکید کرد: برخورد قاطع پلیس با سارقان و مجرمان در دستور کار مستمر نیروی انتظامی قرار دارد و امنیت عمومی خط قرمز پلیس در استان است.