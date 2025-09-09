به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اعلام کرد: با اعلام سرقتهای متعدد سارقان از بار کامیونهای پارک شده در جاده قدیم قم و در زمان استراحت رانندگان موضوع تحت بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا مأموران کلانتری ۱۷۸ حسن آباد با رصدهای اطلاعاتی و همچنین گشت زنیهای نامحسوس در شهریور ماه امسال متهمان را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی از سوی تیم عملیات کلانتری ۱۷۸ سارقان در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: متهمان برای تحقیقات به کلانتری منتقل شدند که در بازجوییهای انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود و اقرار به ۱۰ فقره سرقت اعلام کردند، زمانی که رانندگان کامیونهای حاوی بار برای استراحت کنار جاده و یا معابر متوقف شده و میخوابیدند با پاره کردن برزنت و پارچههای روی محفظه بار کامیون اقدام به سرقت اموال میکردند.
وی با اشاره به این که تا کنون چند مالباخته از متهمان شکایت کرده اند تصریح کرد: بر حسب دستور مقام قضائی متهمان به مدت یک هفته در اختیار پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند تا در خصوص سرقتهای احتمالی دیگر تحقیقات به عمل آید.
سرهنگ مافی در پایان به رانندگان و شهروندان توصیه کرد: با رعایت توصیههای پلیسی در محلهای پرتردد مراقب وسایل خود باشند و از رها کردن آنها در هر مکانی خودداری کنند.
