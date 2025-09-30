به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت از جوانان در سطح شهر، کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بهرهگیری از تحلیلهای جرمشناسانه موفق شدند دو متهم اصلی را شناسایی کنند.
وی افزود: بررسی دقیق صحنههای سرقت، تحلیل جغرافیایی محلهای وقوع جرم و اخذ اظهارات تخصصی از شاکیان، ما را به این فرضیه رساند که دو مرد جوان، در بازه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال، مرتکب این جرائم شدهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: تحقیقات نشان داد که این افراد دارای سابقههای متعدد در زمینه فروش مواد مخدر و چاقوکشی بوده و از اردیبهشت ماه سال جاری با سپردن وثیقه از زندان به مرخصی آمده و سپس متواری شده بودند.
وی ادامه داد: در عملیاتی جداگانه، مأموران پلیس موفق شدند هر دو متهم را در مخفیگاههایشان شناسایی و دستگیر کنند. بازرسی از محل، کشف دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه، چندین قبضه سلاح سرد و مقداری مواد مخدر از نوع هروئین را به همراه داشت.
سرهنگ عباسعلی پور خاطرنشان کرد: متهمان تاکنون به ۱۰ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردهاند و تحقیقات تکمیلی جهت بررسی سایر جرائم احتمالی ادامه دارد.
وی افزود: اقدامات فنی، تحلیل صحنه جرم و همکاری نزدیک با کارشناسان و شاکیان، نقش تعیینکنندهای در شناسایی و دستگیری این سارقین حرفهای داشته است و پلیس آگاهی استان قم با جدیت تمام به مقابله با جرائم مشابه ادامه خواهد داد.
