به گزارش خبرنگار مهر از قم، سرهنگ غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو در نقاط مختلف شهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار عوامل تخصصی کلانتری ۲۵ قرار گرفت.
وی ادامه داد: تیمهای عملیاتی این یگان در جریان تحقیقات اولیه، دو سارق حرفهای را که با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و یک موتورسیکلت در محلهای سرقت حضور مییافتند، شناسایی کردند. مأموران انتظامی پس از رصدهای میدانی و اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به اعترافات اولیه متهمان افزود: طی بازجوییهای تخصصی صورتگرفته، تاکنون ۱۲ فقره سرقت باطری خودرو توسط این افراد کشف و مستند شده است و تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی همچنان ادامه دارد.
سرهنگ براتی با قدردانی از هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران کلانتری ۲۵، تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان و مخلان امنیت عمومی از اولویتهای پلیس در قم است و شهروندان میتوانند با رعایت نکات ایمنی و گزارش بهموقع هرگونه موارد مشکوک، نقش مؤثری در ارتقای امنیت محلههای خود داشته باشند.
