۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

کشف بیش از ۱۰۷ کیلوگرم تریاک در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از ۱۰۷ کیلوگرم تریاک و دستگیری دو نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر حمل و جابجایی محموله‌های مواد مخدر در یک منزل مسکونی و یک دستگاه کامیون؛ موضوع در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: مأموران ضمن هماهنگی و تعامل مطلوب با دستگاه قضائی، در دو عملیات جداگانه در محورهای استان و یک باب منزل مسکونی، بیش از ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف کردند.

وی بیان کرد: سه دستگاه خودرو در این خصوص توقیف و دو نفر قاچاقچی دستگیر شدند که در نهایت متهمین به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

