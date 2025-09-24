به گزارش خبرنگار مهر، دیوان محاسبات کشور در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آینده، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

البته این مساله جدیدی نیست و همواره سازمان هدفمندی با آن دست و پنجه نرم کرده است اما مساله‌ای که وجود داردآن است که آیا پتروشیمی‌ها مطالبات شرکت ملی گاز را پرداخت کرده اند تا امکان تأمین مالی سازمان هدفمندی وجود داشته باشد؟ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مطالبات شرکت ملی گاز از پتروشیمی‌ها گفت: در حال حاضر ما هم دولت طلبکاریم و هم شرکت ملی گاز از ما طلبکار است و تا زمانی که دولت مطالبات مارا پرداخت نکند ما امکان پرداخت بدهیمان به شرکت ملی گاز را نداریم.

وی ادامه داد: خوراک گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود تبدیل به اوره می‌شود و ما اوره را به وزارت جهاد و کشاورزی می‌دهیم اما پولی در قبال آن دریافت نمی‌کنیم.

به گفته وی مطالبات فعلی پتروشیمی‌ها از دولت به بیش از ۵۲ همت می‌رسد و ۴۲ همت ارزش افزود طلبکار هستیم البته شرکت ملی گاز نیز از ما طلبکار است.