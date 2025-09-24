دریافت 4 MB کد خبر 6600521 https://mehrnews.com/x3975x ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲ کد خبر 6600521 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲ وزیر نفت: بهزودی بنزین سوپر در شهرهای بزرگ عرضه میشود محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: خوشبختانه فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده است. کپی شد مطالب مرتبط پاک نژاد: اسنپ بک تاثیری در فروش نفت ندارد قیمت دلار و یورو یکم مهر ۱۴۰۴؛ ثبات نرخ در بازار ارز تجاری ادامه دارد تاکید دولت در استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای مهاجرانی: ایران در حوزه موشکی کوتاه نخواهد آمد برچسبها محسن پاک نژاد نفت هیئت دولت فروش نفت
