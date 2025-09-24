  1. سیاست
  2. دولت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

پاک نژاد: اسنپ بک تاثیری در فروش نفت ندارد

پاک نژاد: اسنپ بک تاثیری در فروش نفت ندارد

وزیر نفت گفت: اسنپ بک یا مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی را در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد

به‌گزارش خبرنگار مهر محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران، در خصوص اتحاد تدابیر لازم برای مقابله احتمالی با مکانیزم ماشه گفت: اسنپ بک یا مکانیزم ماشه محدودیت آزاردهنده جدیدی را در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد. ما در گذشته به قدری با محدودیت‌های شدید و ظالمانه تحریم‌ها یک جانبه آمریکا مواجه بودیم که عملاً این شرایط خیلی فشاری به آن اضافه نکند.

وی افزود: اگر با شرایطی مواجه شویم که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید باشد برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مجدداً انجام خواهد گرفت.

در حال تکمیل

کد خبر 6600380
رامین عبداله شاهی

