قیمت دلار و یورو یکم مهر ۱۴۰۴؛ ثبات نرخ در بازار ارز تجاری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه یکم مهر ۱۴۰۴ با افزایش ۳۱۸ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۷۱۱ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۷۴۸ ریال رسید.

این عقب نشینی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۷۱۱ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۴ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۳۲۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ هزار و ۲۹۲ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۲۵۳ ریالی) به ۸۲۲ هزار و ۶۱۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با افزایش ۸۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۹۷۳ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۶۵ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۲۳۴ ۷۱۹,۷۱۱ ۳۱۸ ۶۹۲,۴۵۹ ۶۹۸,۷۴۸ ۳۰۸ یورو EUR ۸۳۹,۶۶۶ ۸۴۷,۲۹۲ ۲,۳۲۱ ۸۱۵,۲۰۹ ۸۲۲,۶۱۳ ۲,۲۵۳ پوند انگلیس GBP ۹۶۳,۰۱۳ ۹۷۱,۷۵۹ ۱,۴۵۷ ۹۳۴,۹۶۳ ۹۴۳,۴۵۴ ۱,۴۱۳ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۲۰۹ ۱۹۵,۹۷۳ ۸۷ ۱۸۸,۵۵۳ ۱۹۰,۲۶۵ ۸۴ یوان چین CNY ۱۰۰,۲۵۴ ۱۰۱,۱۶۴ ۶۳ ۹۷,۳۳۴ ۹۸,۲۱۸ ۶۲ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۶۶ ۵۴,۹۶۱ ۶۴ ۵۲,۸۸۰ ۵۳,۳۶۰ ۶۲ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۲,۴۱۹ ۴۸۶,۸۰۰ -۷۲ ۴۶۸,۳۶۷ ۴۷۲,۶۲۱ -۷۱ ریال عمان OMR ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۱,۸۷۰,۳۸۴ -۱۱۵ ۱,۷۹۹,۵۶۲ ۱,۸۱۵,۹۰۵ -۱۱۴ روبل روسیه RUB ۸,۵۳۲ ۸,۶۰۹ -۸ ۸,۲۸۳ ۸,۳۵۸ -۸ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۳۸ ۱۷,۳۹۵ ۶ ۱۶,۷۳۷ ۱۶,۸۸۹ ۷ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۲,۱۸۹ ۵۱۶,۸۴۱ ۲,۰۵۳ ۴۹۷,۲۷۱ ۵۰۱,۷۸۷ ۱,۹۹۳ روپیه هند INR ۸,۰۷۷ ۸,۱۵۰ -۱۵ ۷,۸۴۲ ۷,۹۱۳ -۱۵ دلار کانادا CAD ۵۱۶,۲۴۴ ۵۲۰,۹۳۲ -۱,۲۳۹ ۵۰۱,۲۰۷ ۵۰۵,۷۵۹ -۱,۲۰۴ دلار استرالیا AUD ۴۶۹,۹۷۷ ۴۷۴,۲۴۵ -۶۸۲ ۴۵۶,۲۸۸ ۴۶۰,۴۳۲ -۶۶۲ فرانک سویس CHF ۸۹۸,۷۴۳ ۹۰۶,۹۰۵ -۲,۵۴۶ ۸۷۲,۵۶۵ ۸۸۰,۴۸۹ -۲,۴۷۳ کرون سوئد SEK ۷۶,۰۴۶ ۷۶,۷۳۷ ۲۹۸ ۷۳,۸۳۱ ۷۴,۵۰۲ ۲۸۹ کرون نروژ NOK ۷۱,۷۱۷ ۷۲,۳۶۸ ۳ ۶۹,۶۲۸ ۷۰,۲۶۰ ۲ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۵۰۲ ۱۱۳,۵۲۴ ۳۱۴ ۱۰۹,۲۲۶ ۱۱۰,۲۱۸ ۳۰۵ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۴۳ ۱۹۷,۷۲۳ ۸۸ ۱۹۰,۲۳۶ ۱۹۱,۹۶۴ ۸۵ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۱۹۶ ۱۹۱,۹۲۳ ۸۵ ۱۸۴,۶۵۶ ۱۸۶,۳۳۳ ۸۲ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۶,۸۹۸ ۱,۹۱۴,۱۲۵ ۸۴۶ ۱,۸۴۱,۶۴۷ ۱,۸۵۸,۳۷۲ ۸۱۹ دینار کویت KWD ۲,۳۳۶,۴۵۱ ۲,۳۵۷,۶۷۰ ۲,۱۹۴ ۲,۲۶۸,۳۹۸ ۲,۲۸۸,۹۹۹ ۲,۱۲۸ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۲,۳۷۴ ۲۵۴,۶۶۶ ۱۶۵ ۲۴۵,۰۲۳ ۲۴۷,۲۴۸ ۱۵۹

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.

نرخ غیر رسمی (بازار آزاد) دلار

بهای دلار غیررسمی که اواخر سال ۱۴۰۳ تا فراتر از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به کمتر از ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از آغاز جنگ و فعال شدن روند «مکانیزم ماشه» دوباره سقف‌های تاریخی را لمس کرد.

در ادامه و تقریباً ۲ هفته قبل دلار توانست یکبار دیگر از ۱۰۵ هزار تومان گذشته و مجدداً مسیر نزولی را پیش گرفت و در مسیر کانال ۹۰ هزار تومان به ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت اما بار دیگر با خبر فعال شدن مکانیزیم ماشه و قطع همکاری‌های ایران با آژانس از ۱۰۵ هزار تومان گذشت و در مسیر سقف تاریخی قدم برداشت.

اگرچه نرخ دلار غیررسمی به مانند ناتوانی عبور از سقف ۱۰۶ هزار تومانی در ۲ مرتبه گذشته، این بار نیز شاهد عقب نشینی قیمت به ۱۰۲ هزار تومان بودیم.

هرچند عبور از این سقف در این گام کار دشواری به نظر نمی‌رسد اما این نرخ همچنان کاملاً تحت‌تأثیر تحولات و تصمیمات سیاسی است و مسیر آتی آن پر از سناریوهای متضاد.