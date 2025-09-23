به گزارش خبرنگار مهر، آئین استانی نواختن زنگ آغازین سال تحصیلی صبح امروز سهشنبه در دبیرستان دخترانه حدیث ناحیه ۲ اهواز برگزار شد. در این مراسم، آیتالله سید ابوالحسن حسنزاده با تأکید بر جایگاه علمآموزی در اسلام، اظهار کرد: هرچه دین خود را بهتر بشناسیم، بیشتر به آن افتخار میکنیم.
وی، رسالت امروز جامعه را «تقویت آموزشوپرورش» دانست و افزود: در خوزستان ظرفیتها و صنایع بزرگی وجود دارد و سهم عمدهای از مسئولیتهای اجتماعی این صنایع باید صرف توسعه زیرساختهای آموزشی و حمایت از معلمان شود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به فداکاری معلمان خوزستانی گفت: معلمی در اروندکنار به دلیل بیماری یکی از شاگردانش، روزانه با قایق از رودخانه عبور میکرد تا آموزش دانشآموز عقب نیفتد. اینها سرمایههای واقعی ما هستند.
آیتالله حسنزاده همچنین به موفقیت دانشآموزان خوزستانی در کنکور سراسری اشاره کرد و بیان داشت: کسب سه رتبه تکرقمی افتخار بزرگی است اما انتظار داریم سهم مدارس دولتی در کسب رتبههای برتر افزایش یابد.
وی با اشاره به توجه رئیسجمهور به آموزشوپرورش پس از سالها تأکید کرد: امروز فرصتی پیش آمده تا خلاءهای گذشته جبران شود.
آیتالله حسنزاده یادآور شد: خوزستان بیشترین درصد شهدای دانشآموز در دفاع مقدس را دارد؛ در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز دانشآموزان در خانههای خود هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و این اوج خباثت دشمن را نشان میدهد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هیچکس نباید به آموزشوپرورش نگاه سیاسی داشته باشد. اگر میخواهیم در صحنه بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید در علم و دانش ارتقا پیدا کنیم.
