به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان خراسان شمالی همزمان با چهاردهمین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، به شیوه فروش متمرکز و با مشارکت ناشران سراسر کشور از ۲۷ مهر تا سوم آبان‌ (۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

در راستای حمایت از ظرفیت کتاب‌فروشان، بخش فروش مجازی این نمایشگاه صرفاً با حضور کتاب‌فروشان استان خراسان شمالی فعال خواهد بود.

ناشران علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه می‌توانند از ۲ تا ۸ مهرماه با مراجعه به سامانه ketab.ir و بر اساس ضوابط اجرایی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین آن دسته از ناشرانی که مایل به حضور مستقیم در نمایشگاه هستند، می‌توانند با هماهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران مراحل ثبت‌نام و اجرایی را طی کنند.

زمان ثبت‌نام کتاب‌فروشان استان برای مشارکت در نمایشگاه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی‌های ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ برای تماس ناشران و شماره ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ برای تماس کتابفروشان در دسترس است.