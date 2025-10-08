  1. استانها
۲۷ مهر ماه زنگ آغاز نمایشگاه کتاب در خراسان شمالی نواخته می‌شود

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ مهر در بجنورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در سالن جلسات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: این دو نمایشگاه از رویدادهای فرهنگی مهم خراسان شمالی محسوب می‌شوند.

وی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف توانستیم این برنامه را در ذیل کنگره ۳ هزار شهید استان برگزار کنیم.

آریان ادامه داد: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه کتاب در دولت چهاردهم است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیان کرد: نمایشگاه کتاب پس از حدود ۱۰ سال وقفه در استان برگزار می‌شود که نشان از احیای ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۲۹۴ ناشر از سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۱۵۰ ناشر آثار خود را به خانه کتاب ایران تحویل داده‌اند.

وی افزود: بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب به خانه کتاب ایران ارسال شده و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه با کیفیت مناسب در حال آماده‌سازی است.

آریان اظهار کرد: در حاشیه نمایشگاه، برنامه‌های جانبی متنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و بخش ویژه کودک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از رویداد «اقلیم قلم» گفت: این رویداد با حضور ۸ استان از جمله تهران، سمنان، گلستان، مازندران، سیستان و بلوچستان و سه خراسان از ۳۰ مهر تا ۲ آبان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: فروش کتاب به‌صورت حضوری و مجازی انجام می‌شود و فروش مجازی با محوریت خانه کتاب ایران صورت خواهد گرفت.

آریان گفت: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه برای خرید کتاب تأمین شده و ۳۵ درصد تخفیف برای کتاب‌های حوزه دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار می‌شود.

