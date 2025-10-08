به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در سالن جلسات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: این دو نمایشگاه از رویدادهای فرهنگی مهم خراسان شمالی محسوب میشوند.
وی افزود: با همافزایی دستگاههای مختلف توانستیم این برنامه را در ذیل کنگره ۳ هزار شهید استان برگزار کنیم.
آریان ادامه داد: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه کتاب در دولت چهاردهم است و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی بیان کرد: نمایشگاه کتاب پس از حدود ۱۰ سال وقفه در استان برگزار میشود که نشان از احیای ظرفیتهای فرهنگی خراسان شمالی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۲۹۴ ناشر از سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه ثبتنام کردهاند که از این میان ۱۵۰ ناشر آثار خود را به خانه کتاب ایران تحویل دادهاند.
وی افزود: بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب به خانه کتاب ایران ارسال شده و زیرساختهای لازم برای برگزاری نمایشگاه با کیفیت مناسب در حال آمادهسازی است.
آریان اظهار کرد: در حاشیه نمایشگاه، برنامههای جانبی متنوعی از جمله کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و بخش ویژه کودک برگزار میشود.
وی با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از رویداد «اقلیم قلم» گفت: این رویداد با حضور ۸ استان از جمله تهران، سمنان، گلستان، مازندران، سیستان و بلوچستان و سه خراسان از ۳۰ مهر تا ۲ آبان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: فروش کتاب بهصورت حضوری و مجازی انجام میشود و فروش مجازی با محوریت خانه کتاب ایران صورت خواهد گرفت.
آریان گفت: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه برای خرید کتاب تأمین شده و ۳۵ درصد تخفیف برای کتابهای حوزه دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.
گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار میشود.
