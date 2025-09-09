به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یازدهمین نمایشگاه «ایراننوشت»، عصر امروز در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد. در ابتدای این نشست خبری مهدی کلانتری مدیرعامل مجمع ایراننوشت، گفت: همزمان با افتتاح این نمایشگاه، در شش استان دیگر هم نمایشگاه داریم که بعضی از آنها برگزار شده یا برگزار میشود؛ در شهرهای مشهد، شیراز، قم، یزد، اهواز و کرج. همچنین امسال برای اولینبار «نمایشگاه ایراننوشت مجازی» راه افتاده است تا ایرانیها بتوانند اقلام این نمایشگاه را با خرید از سایت نمایشگاه، جلوی درب منزلشان تحویل بگیرند.
فقط ۲۰ کالای خارجی در نمایشگاه نوشتفزار داریم
کلانتری ادامه داد: در یازدهمین نمایشگاه ایراننوشت ۶۳ غرفه حضور دارند، به علاوه یک غرفه بزرگ به نام «سرزمین نوشتافزار» که همه محصولات موجود در نمایشگاه، آنجا اکران شدهاند. همچنین باید بگویم همه غرفههای حاضر در نمایشگاه، تولیدکننده هستند و ما اجازه ندادیم هیچ غرفهای غیر از تولیدکنندهها در نمایشگاه حضور داشته باشند. ۳۹ غرفه دفتر داریم که از این بین ۱۲ غرفه کوله و جامدادی، ۱ غرفه به نام کتاب، ۱۰ غرفه اقلام تحریر و تخته شانسی و…، ۱ غرفه هم انواع و اقسام اسباب بازیهای ایرانی.
وی افزود: در این نمایشگاه نزدیک دو سه هزار کالا حضور دارد که تقریباً تمام آنها ایرانی است. فقط حدود ۲۰ قلم کالای خارجی در نمایشگاه داریم که دلیل حضور آنها نیاز خانوادهها و نیز عدم تولید در کشور است.
کلانتری با اشاره به شعار امسال «سال سرمایهگذاری در تولید»، گفت: بر اساس همین شعار، تولیدکنندههای مختلف و کوچک و بزرگی در این نمایشگاه حضور دارند. حتی تولیدکنندههای کوچک در شهرستانها هم دعوت شدند و حضور دارند. دلیل اختلافاتی که در غرفهسازیها مشاهده میکنید همین است که همه غرفهها توانایی هزینههای سنگین نداشتهاند.
مدیرعامل مجمع ایراننوشت درباره برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران، گفت: ۹ سال اول نمایشگاه در کانون پرورش فکری کودکان برگزار میشد که فضایی ۵ هزار متری در اختیار داشت. امسال به لطف خدا و کمک مصلی تهران، شبستان و حدود ۱۴ هزار متر فضا را در اختیار داریم. شرایط از نظر فضا و هوا و تهویه و… خیلی خوب است و امیدوارم مراجعهکنندگان راضی باشند.
رهبر انقلاب سه بار درباره نوشتافزارهای ایرانی پیام دادهاند
وی با تأکید بر اهمیت نوشتافزار، گفت: نوشتافزار یکی از کالاهای استراتژیک است و رهبری سه بار درباره نوشتافزار ایرانی پیام دادهاند که همین نشان میدهد روی این موضوع حساس هستند. طول عمری که بچهها و دانشآموزان ما با لوازم تحریر روبرو هستند، زمان زیادی است؛ آنها از کودکی تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه با این لوازم ارتباط دارند. این کالا دو جنبه دارد؛ یک جنبه اقتصادی است که باید کار تولیدکننده ایرانی باشد، دو اینکه محتوا و پیوست فرهنگی آن هم باید ایرانی باشد. یعنی ما به این دو موضوع به صورت جدی توجه کردیم. به همین دلیل تولیدکنندههای ما با دیگر تولیدکنندههای بازار تفاوتهایی دارند. بیشتر تولیدکنندگان و توزیعکنندگان بازاری حواسشان به پیوست فرهنگی نیست، اما تولیدکنندههایی که اینجا حضور دارند فقط نگاه اقتصادی به محصول ندارند.
وی کیفیت محصولات را برای تولیدکنندههای حاضر در نمایشگاه مهم معرفی کرد و گفت: در نمایشگاه ایراننوشت، تولیدکنندهها با مخاطب ارتباط مسقیم دارند و با گفتگو و تعامل رو در رو، مخاطب را ذائقهسنجی میکنند. یک بخش دیگر از ذائقهسازی به واسطه نمایشگاه، همکاری با رسانهها از جمله رسانه ملی است. ما امسال برنامه زنده روی آنتن داریم و با برنامههای مختلف برای ذائقهسازی مخاطب، همکاری میکنیم. بعد فرهنگی این نمایشگاه برای ما مهم است. مخاطب از طریق رسانه با این نمایشگاه آشنا میشود و با مراجعه به این نمایشگاه، به محصولات بسیاری متنوعی دسترسی پیدا میکنند.
کلانتری توجه به جنگ ۱۲ روزه و تولید محصولات با شمایل شهدا را یکی از ویژگی محصولات این نمایشگاه دانست و ادامه داد: این هم بخشی از ذائقهسازی ماست. البته متأسفانه شبکه توزیع ما ترس دارند که این محصولات را توزیع کنند و فکر میکنند مخاطب استقبال نمیکند ولی اگر به این نمایشگاه بیایند، میبینند که مردم از کالای ایرانی با پیوست فرهنگی مناسب، استقبال میکنند.
۶۰ درصد لوازم تحریر مورد نیاز کشور، توسط تولیدکننده ایرانی عرضه میشود
وی افزود: ما از تأمین ۲۰ درصد کالای ایرانی، رسیدهایم به ۶۰ درصد. یعنی ۶۰ درصد از لوازم تحریر مورد استفاده کشور، ایرانی است. در بعضی کالاها مثل خودکار و مداد و پاککن و کیف و دفتر و… تقریباً صد در صد ایرانی است. ما نیاز داخلی را کامل پوشش میدهیم. البته بعضی کالاهای فانتزی هم هستند که از مسیرهای مختلف قاچاق میشوند و ما در پی جلوگیری از ورود آنها هستیم. کالای ایرانی رشد کرده ولی مصرفکننده و شبکه توزیع هنوز از رقابت بین کالای ایرانی و خارجی در حوزه محتوا میترسد. یکی از دلایلی که نمایشگاه را میزنیم این است که این افراد بیایند و استقبال مردم را ببینند و به توزیع این کالاها کمک کنند.
مدیرعامل مجمع ایراننوشت، گفت: اگر خانوادهها مصرف کننده فعال باشند و کالای خودشان را با دقت انتخاب کنند، به ما هم کمک میکنند. مردم در سایر نیازها روی انتخاب کالاها و خدماتشان دقت به خرج میدهند ولی در مصرف و کالای فرهنگی این دقت کمتر میشود. ما سعی کردیم خانوادهها را آگاه کنیم و کمک کنیم با دقت بیشتری کالای نوشتافزارشان را تهیه کند.
وی درباره ساعات نمایشگاه و دلیل انتقال آن از صبح به بعدازظهر، گفت: ما یک تجربه ۹ ساله از برگزاری نمایشگاه داشتیم. این سوال مطرح بود که زمان صبح بهتر است یا بعدازظهر؟ جمعبندی ما این بود که بعدازظهرها بهتر است. طولانی بودن زمان نمایشگاه از صبح تا شب، برای صاحبان غرفهها خستگی ایجاد میکرد و مراجعهکنندگان صبح هم زیاد نبودند. ما در تمام استانها نمایشگاه را به بعدازظهر منتقل کردیم و بازخورد بهتری گرفتیم.
جز مصلی تهران و صداوسیما، هیچ نهادی از ما حمایت نکرد
کلانتری با انتقاد از عدم حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر سازمانها از برگزاری این نمایشگاه، گفت: غیر از مصلی امام خمینی (ره) و صداوسیما که حمایت رسانهای داشته است، متأسفانه هیچ نهادی از ما حمایت نکرده است. حتی برای ایراننوشت مجازی میخواستیم مثل نمایشگاه کتاب از وزارت فرهنگ بن و یارانه بگیریم، ولی این اتفاق صورت نگرفت. وزارت فرهنگ حتی برای رایگان شدن ارسال بستههای پستی هم با ما همراهی نکرد. البته خود ما تصمیم گرفتیم در ایراننوشت مجازی، خریدهای بالای یک میلیون و صد هزار تومان را با پست رایگان، ارسال کنیم. هرچند ما خودمان دوست داشتیم اگر یک نفر فقط صد هزار تومان خرید دارد و اولین سال است که با نوشتافزار آشنا میشود، ارسالش رایگان باشد، اما این اتفاق میسر نشد.
وی گفت: چند برنامه جانبی هم در نمایشگاه داریم، اما حقیقت این است که ما امکانات و بودجه کمی داریم. هزینه برگزاری نمایشگاه توسط تک تک این غرفهها فراهم شده است. با اینحال، در پنج روز اول، ساعت ۵ تا ۶ عصر برنامهای در شبکه پویا داریم.
