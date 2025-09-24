به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به روسیه با الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی اتمی «روساتم» دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس (SMR) در ایران به امضای محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان و الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت روس اتم رسید.
این توافقنامه بهمنظور گسترش همکاری در زمینه استفادههای صلحآمیز انرژی اتمی برای ارتقای توسعهپایدار، امنیت انرژی و پیشرفت فناوری و مطابق با قوانین ملی و تعهدات بینالمللی ۲ کشور منعقد شده است.
در راستای اجرایی شدن این تفاهم، قراردادهایی برای طراحی و ساخت نیروگاههایی مبتنی بر راکتورهای ماژولار کوچک مقیاس (SMR) میان سازمانهای ذیصلاح از ۲ طرف تنظیم و امضا خواهد شد.
این راکتورها نقش مهمی در توسعه دانش فنی و فناوری هستهای و صنایع مرتبط با ساخت ادوات و تجهیزات نیروگاهی در کشور خواهند داشت. علاوه بر این، دستیابی به فناوری راکتورهای ماژولار کوچکمقیاس (SMR) میتواند ظرفیت جدیدی برای تامین توان صنایع بزرگ و ایجاد تعادل در شبکه برق کشور فراهم کند.
گفتنی است توسعه نیروگاههای هستهای مبتنی بر بهکارگیری راکتورهای ماژولار کوچک مقیاس (Small Modular Reactor) یکی از مباحث داغ در توسعه انرژی هستهای است و بسیاری از کشورها طرحهایی را بهمنظور دستیابی به فناوری در دستور کار خود دارند.
