رایزنی رئیس شرکت دولتی روس اتم با «رافائل گروسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روسیه روس اتم امروز سه شنبه با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کالینینگراد روسیه دیدار کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس شرکت دولتی روسیه روس اتم و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت نیروگاه هسته ای زاپروژیا (Zaporozhye) گفتگو کردند.

الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم پس از دیدار با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: وضعیت فنی فعلی نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا کاملاً ایمن است. تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از قلمرو نیروگاه زاپروژیا از جمله تأسیسات ذخیره سوخت هسته ای مصرف شده، در حال انجام است.

رئیس شرکت روس اتم اضافه کرد: با وجود اقدامات تحریک آمیز و تهدیدات مستقیم از جانب نیروهای اوکراینی، پرسنل زاپروژیا اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی نیروگاه را اتخاذ می کنند. وظیفه ما و آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که وضعیت واقعی نیروگاه زاپروژیا را به اطلاع همه کشورها برسانیم.

به گفته الکسی لیخاچف، همه چیز برای ایمنی نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا در حال انجام است، از جمله مبارزه با هواپیماهای بدون سرنشین.