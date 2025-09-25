  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

واکنش اسلامی به سخنان وزیر انرژی آمریکا: ما از کسی دستور نمی‌گیریم

رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره لزوم برچیده شدن برنامه‌ هسته‌ای ایران گفت: این سخنان برای ما اهمیتی ندارد و ما از کسی در این زمینه دستور نمی‌گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی راشاتودی (RT) در حاشیه سفر به مسکو افزود: آنها در مراحل مختلف از طریق فشار و زور، تحریم، تجاوز، جنگ، درگیری و توطئه به کشور ما آسیب رسانده‌اند اما ما راه خود را دنبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یک صنعت صلح‌آمیز است؛ تفاوت ما با دیگران این است که ما تمام محصولاتی را که نیاز داریم و مصرف می‌کنیم، در داخل کشور به دست آورده و تولید کرده‌ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: مسیر و برنامه‌های ما در چارچوب قوانین بین‌المللی مشخص است؛ در این زمینه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چارچوب و مقرراتی دارد و ما به این مقررات پایبند هستیم.

وی یادآور شد: آژانس اتمی سخت‌ترین، سنگین‌ترین و مداوم‌ترین نظارت‌ها را بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده است و در این میان، حتی یک گزارش مبنی بر انحراف این برنامه (از مسیر صلح‌آمیز) وجود نداشته است.

اسلامی خاطرنشان کرد: برنامه هسته‌ای ایران کاملاً مطابق با مقررات بین‌المللی بوده است؛ آنها به دروغ ایران را متهم کرده‌اند و همچنان به این کار ادامه می‌دهند. آنها بیش از ۲۵ سال است که علیه ایران پرونده‌سازی می‌کنند.

پیش از این، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس سالانه آژانس انرژی اتمی در سخنانی مدعی شد برنامه هسته‌ای ایران از جمله تمامی غنی‌سازی اورانیوم و قابلیت‌های بازفرآوری پلوتونیوم بایستی کاملاً برچیده شود.

