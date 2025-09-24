جزئیات حریق یک خودرو در بزرگراه همت تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقوع حریق یک خودرو در بزرگراه همت اظهارداشت: ساعت ۱۲:۰۷ ظهر امروز وقوع حریق خودرو در بزرگراه همت به سمت شرق حوالی پل گاندی به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد که نیروهای آتش نشان در اسرع وقت به محل اعزام شدند.

وی افزود: یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ به دلیل نامشحص طعمه حریق شده که راننده ۵۰ ساله آن، خودرو را به سمت راست بزرگراه هدایت کرده است و از داخل خودرو خارج می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه به سرعت تمام خودرو شعله ور شده بود گفت: این حادثه خوشبختانه مصدومیت و تلفات جانی نداشت.