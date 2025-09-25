به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌اله میقانی، اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی گرگان در شهریور امسال ۴۹۵ عملیات امدادی و اطفا حریق انجام داده است.

میقانی افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۳۷۴ مورد مربوط به حوادث امدادی و ۱۲۱ مورد عملیات اطفا حریق بوده است.

وی یادآور شد: حوادث مرتبط با آسانسور با ۲۹۶ مورد، بیشترین فراوانی را در بین انواع حوادث داشته است.

میقانی اظهار کرد: پس از حوادث آسانسور، آتش‌سوزی در علفزارها، ضایعات و زمین‌های بایر با ۴۹ مورد، آتش‌سوزی منازل مسکونی با ۲۵ مورد، عملیات مربوط به رفع مزاحمت حیوانات موذی با ۲۲ مورد و حوادث بسته شدن درب منازل و محبوس شدن افراد با ۱۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان با اشاره به بهبود شرایط شبکه برق در شهریور گفت: خوشبختانه به دلیل پایداری برق و کاهش قطعی‌ها، میزان حوادث حبس در آسانسورها نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است.

میقانی همچنین با ابراز تأسف از وقوع حوادث جانی در این بازه زمانی، اعلام کرد که در این ماه یک نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

وی به آمار تماس‌های دریافتی مرکز فرماندهی آتش‌نشانی گرگان نیز اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه، ۵۲۷۸ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شده که تنها ۴۹۵ تماس منجر به عملیات شده است. بیش از ۴۸ درصد تماس‌ها مزاحمتی بوده و ۱۴۱۰ تماس نیز جهت مشاوره و راهنمایی ایمنی ثبت شده است که نشانه افزایش آگاهی و اعتماد مردم به سازمان است.

رئیس آتش‌نشانی گرگان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خود، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و خودداری از تماس‌های غیرضروری، به تسریع خدمات امدادی کمک کنند.