آغاز ساماندهی ترافیک چهارراه سیروس با اجرای «اصلاح هندسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران؛ پروژه ساماندهی ترافیکی بازار چهارراه سیروس با «اصلاح هندسی» آغاز و به اجرا در آمده تا وجضعیت ترافیکی این بخش از منطقه بهبود یابد.

محسن رضایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ تهران در این باره گفت: با اجرای این پروژه، شاهد افزایش ایمنی عبور و مرور و برقراری نظم ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهروندان خواهیم بود. در این رابطه باید گفت که به منظور حفظ زیبایی منظر شهری، نیوجرسی‌ها جمع آوری و با مشارکت معاونت خدمات شهری این منطقه برج نوری در این محور نصب شده تا ضمن ایمنی، تامین روشنایی در اوقات شبانگاهی از بروز سوانح رانندگی جلوگیری نماید.

وی، مهم‌ترین مشکل پیشین این محدوده را «تداخل مسیر ورود و خروج وسایل نقلیه مجاز و غیرمجاز» عنوان کرد و افزود: در این محور، ورودی و خروجی موتورسیکلت‌ها و خودروها یک مسیر مشترک بود و این مسئله به‌ویژه برای تردد خودروهای انتظامی و امدادی که با ترافیک سنگین مواجه می‌شدند، مشکل‌ساز بود. حجم بالای موتورسواران باعث ایجاد صف‌های طولانی و به اصطلاح «پس زدن ترافیک» می‌شد و خودروهای باری و امدادی و انتظامی معطل می‌ماندند.