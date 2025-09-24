اتصال حدود ۲ هزار روستا به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیک محمد بلوچزهی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) در گفت و گو با تلگرافنامه (ویژه یک سالگی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم) با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق و منسجم برای تحقق اهداف این حوزه، گفت: در توسعه ارتباطات روستایی، تکالیف قانونی مربوط به قانون برنامه ششم و هفتم بهعنوان اسناد بالادستی وجود دارند که تکالیف مربوط به پوشش ۸۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار طبق برنامه ششم در دولتهای قبل انجام شده و در حال حاضر، بر اساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت که تقریباً با شروع دولت چهاردهم ابلاغ شد، تکلیف ما فراهم کردن دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار است.
به گفته وی، ابتدای دولت با توجه به گزارشهای رسیده مبنی بر عدم دسترسی برخی روستاها، بازبینی انجام گرفت و مشخص شد علیرغم درصد اعلامی ۹۶ درصدی روستاهای دارای دسترسی طبق برنامه ششم، تنها ۷۳.۴ درصد طبق تعریف برنامه هفتم پیشرفت به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و به این ترتیب حجم کار افزایش پیدا کرد.
مشاور وزیر ارتباطات افزود: در ارزیابی صورتگرفته از تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باقیمانده و آن دسته از روستاهایی که از نظر ارتباطات کیفیت مطلوبی نداشتند، به آمار ۱۰ هزار و ۵۰۰ روستا رسیدیم که این عدد حجم کار بخش روستایی ما تا پایان برنامه هفتم پیشرفت را نشان میدهد.
تعهدات اپراتورها
بلوچزهی با بیان اینکه انجام کار به کمک اپراتورهای سیار صورت میگیرد و چالشهایی از قبیل تخصیص ارز، تحریم تجهیزات ارتباطی، عدم مجوز یا محدودیت در واردات برخی تجهیزات وجود دارد که برنامهریزی دقیق را تا اندازهای تحت تأثیر قرار میدهد، گفت: با این وجود در این زمینه معمولاً با برنامه کوتاهمدت یکساله پیش میرویم و برای کنترل وضعیت هم برنامه سالیانه را به برشهای زمانی کوتاهمدت تقسیم میکنیم تا امکان نظارت فراهم شود.
وی هفته ارتباطات در اردیبهشت، هفته دولت در شهریور، دهه فجر در بهمن و پایان سال را موعد ارزیابی عملکرد اپراتورها عنوان کرد و گفت: اگر به هر دلیلی احداث سایتها طبق برنامه پیش نرود، در هر یک از این بازههای زمانی آمار بهروزرسانی میشود و هرگونه تأخیر در اجرای پروژهها باید تا بازه زمانی بعدی جبران شود.
اتصال ۱۹۹۳ روستا به اینترنت پرسرعت
بلوچزهی کل روستاهای ایران را ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا اعلام کرد و گفت: تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، ۱۰ هزار و ۵۰۰ روستا را باید متصل کنیم که از ابتدای دولت تا کنون با کمک استانها، یک هزار و ۹۹۳ روستا متصل شدند و با توجه به ظرفیت اجرایی اپراتورها، انتظار داریم این رقم تا ۲ هزار و ۳۰۰ روستا تا پایان سال برسد.
وی با اعلام رشد توسعه اتصال روستایی به میزان ۴۰ درصدی در یک سال دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، با اشاره به وقفه ایجادشده به خاطر شرایط جنگ ۱۲ روزه، از شروع عملیات اجرایی برای جبران این وقفه خبر داد و گفت: حجم هزینهکرد این پروژه از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون ۸.۷ همت بوده است.
به گفته وی، از ابتدای دولت تا الان جمعیت بهرهمند این طرح ۷۰۲ هزار نفر معادل ۲۰۶ هزار خانوار در کل کشور در قالب ۱۹۹۳ روستا بوده است.
بلوچزهی در عین حال از احتمال تغییر در میزان تکالیف برنامه با توجه به سرشماری سال آینده خبر داد و گفت: ۱۰ سال از آخرین سرشماری میگذرد و در سال بعد امکان کم یا زیاد شدن آمار فعلی وجود دارد.
مشاور وزیر ارتباطات در توضیح این مورد به مناطق گردشگرپذیر که بهصورت دائم یا فصلی پذیرای تعداد زیادی خانوار هستند اشاره کرد و ادامه داد: این مناطق هم مثل مناطقی که آخر هفتهها تعداد بالای خانوار را پذیرا هستند، احتمالاً حائز شرایط بشوند که البته برای ما هزینهبر است و با توجه به اینکه تا پایان برنامه هفتم بودجه ما محدود است، امیدواریم نسبت به رفع دغدغههای بودجهای چارهای اندیشیده شود تا توسعه ارتباطات روستایی و دستیابی به عدالت ارتباطی دچار خدشه نشود.
استانهای برتر در اتصال روستاها
مشاور وزیر ارتباطات همچنین از تعیین برنامه اتصال روستاها در سال ۱۴۰۴ برای هر استان با هدف تأمین عدالت ارتباطی در کلیه استانها خبر داد و افزود: در برنامهریزی امسال تمرکز بر استانهایی گذاشته شده است که نرخ اتصال پایینتری نسبت به میانگین کشوری داشتند تا در پایان سال جاری بخشی از عقبماندگی در این استانها جبران شود و اتصال روستاها به هدف عدالت ارتباطی نزدیکتر گردد.
مجری طرح ارتباطات روستایی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل را پنج استان دارای بیشترین میزان رشد در زمینه اتصال روستاها به شبکه اینترنت پرسرعت و پایدار برشمرد و گفت: برخی استانها توانستهاند در زمینه تأمین پیشنیازهای ایجاد اتصال بهتر عمل کنند، بهخصوص در زمینه رفع موانع تملک زمین، تأمین برق و هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان از قبیل منابع طبیعی و محیط زیست که نتیجه آن را در میزان عملکرد آنها شاهد هستیم.
ارائه پوشش چندگانه
مسئول طرح USO همچنین از یکسری دستاورد جانبی در اجرای این طرح خبر داد و گفت: حدود ۳۰۰ آبادی که جزو تکلیف ما نبودند، با احداث یا ارتقای سایتها در سطح کشور با دریافت پوشش چندگانه از اپراتورها به خدمات ارتباطی دسترسی پیدا کردند.
وی در توضیح این مورد گفت: این نوع دستاوردهای جانبی که در آمار عملکرد ما آورده نمیشود و در حقیقت جزو برنامه تکلیفی ما نیستند، با جایابی مناسب سایتها و ایجاد پوشش چندگانه، امکان پوشش روستاهای زیر ۲۰ خانوار، جادهها، شهرکهای صنعتی یا مناطق گردشگری و عشایری را شامل میشوند.
چالشهای توسعه در روستاها
بلوچزهی در بخش دیگر سخنان خود، وجود ثبات و تأمین مالی را لازمه توسعه این بخش عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت جبران کسری بودجه گفت: چالشهای این حوزه متنوع است و از روستاهایی که بهصورت فصلی در شش ماه سال بیش از ۲۰ خانوار دارند یا مناطق عشایری که پرجمعیت و فصلی هستند و البته وجود روستاها در مناطق بدون امکانات زیرساختی از قبیل جاده و برق، شامل میشود.
مشاور وزیر ارتباطات در عین حال خاطرنشان کرد: در حوزه عشایری با پست کار مشترک را دنبال میکنیم که شاید تکلیف اسناد بالادستی نباشد ولی در تعدادی از نقاط عشایری ارائه خدمات ارتباطی مهیا شده است.
وی با تقدیر از مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها که با استفاده از ظرفیتهای استانی و همراهی مسئولان توانستهاند در تحقق این پروژهها کمک کنند، گفت: با توجه به بودجه موردنیاز توسعه ارتباطات روستایی، کارهایی در برخی استانها صورت گرفته که مقداری از هزینههای موردنیاز جهت اتصال روستاها را کاهش داده است که اغلب این موارد در جذب همیاری بهمنظور تأمین راه دسترسی یا احداث شبکه برق بوده است.
