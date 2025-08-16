سقوط چهار پله ای ایران در رده بندی کشورهایی با اینترنت موبایل پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اوکولا جدیدترین گزارش اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای جهان را منتشر کرد. براساس این گزارش در جولای ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۰.۱۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۳.۳۹ مگابیت برثانیه بوده است.

این در حالی است که ماه گذشته(ژوئن) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۰۳.۰۹ مگابیت برثانیه اعلام شد.

صعود ایران در رده بندی ثابت

طبق گزارش این وب سایت، در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل چهار پله سقوط کرده و ۶۵ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران با یک پله صعود رده ۱۳۸ اعلام شده است.

در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۶۳.۲۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در این رده بندی با شش پله صعود رده ۶۱ اعلام بود. در بخش اینترنت ثابت نیز این شاخص ۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه بود و جایگاه آن بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن در رده ۱۳۹ باقی مانده بود.

عربستان سعودی در رده هشتم پرسرعت ترین های اینترنت موبایل

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جولای ۲۰۲۵ میلادی، جایگاه یکم تاسوم نسبت به ماه گذشته تغییر نداشت و به ترتیب امارات متحده عربی(۵۸۴.۹۷ مگابیت برثانیه)، قطر(۵۰۷.۴۷ مگابیت بر ثانیه) و کویت(۴۱۳.۵۷ مگابیت برثانیه) در این جایگاه ها قرار داشتند. در جایگاه پنجم و ششم به ترتیب برزیل با میانه سرعت ۲۳۵.۲۵ مگابیت برثانیه و بحرین با ۲۳۳.۲۲ مگابیت برثانیه برثانیه قرار دارند. جایگاه برزیل در این رده بندی یک پله صعود و بحرین یک پله سقوط کرده است.

در رده های ششم و هفتم نیز به ترتیب بلغارستان(۲۳۱.۷۰ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی (۲۲۵.۲۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی نسبت به ماه ژوئن هیچ تغییری نکرده است.عربستان سعودی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۹۷.۲۳ مگابیت برثانیه در رده هشتم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته در رده بندی یک پله صعود کرده است. در رده های نهم و دهم به ترتیب موریس با میانه سرعت ۱۸۹.۵۵ مگابیت برثانیه و دانمارک بامیانه سرعت ۱۸۵.۰۴ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه این کشورها نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

صعود دو پله ای شیلی در فهرست پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

طبق گزارش اسپیدتست در جولای سال جاری میلادی سنگاپور در رده نخست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۳۸۶.۹۶ مگابیت برثانیه و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است. در رده های دوم، سوم و چهارم به ترتیب شیلی با میانه سرعت ۳۳۲.۴۱، هنگ کنگ ۳۲۴.۹۷ و امارات متحده عربی با میانه سرعت ۳۱۸.۴۲ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه شیلی در این فهرست دو پله صعود، هنگ کنگ یک پله سقوط و امارات متحده عربی یک پله صعود کرده است.

فرانسه با میانه سرعت ۳۱۰.۶۶، ماکائو با ۲۸۹.۳۹ وآمریکا با ۲۸۵.۳۹ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های پنجم، ششم و هفتم قرار دارند. جایگاه فرانسه در این رده بنده دو پله سقوط و ماکائو سه پله صعود کرده است. اما جایگاه آمریکا در رد i بندی پرسرعت ترین های جولای ۲۰۲۵ میلادی هیچ تغییری نکرده است. ایسلند و ماکائو به ترتیب با میانه سرعت ۲۷۱.۰۱ و ۲۵۹.۶۲ مگابیت برثانیه در رده های هشتم ونهم قرار دارندو جایگاه آنها در رده بندی به ترتیب دو و یک پله سقوط کرده است.تایلند در رده هم دهم این فهرست با میانه سرعت ۲۵۶.۱۵ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن در رده بندی یک پله صعود کرده است.