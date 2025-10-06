به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آستانه سفر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استان فارس، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه با هدف احصاء و جمع‌بندی چالش‌های ارتباطی، در سلسله نشست‌های برخط با فرمانداران شهرستان‌های مختلف این استان، به بررسی وضعیت پوشش شبکه، توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، تقویت ارتباطات روستایی و رفع نقاط کور پرداختند.

این جلسات که با حضور معاونان وزیر، مدیران کل استانی و کارشناسان فنی برگزار شد، به عنوان مرحله مقدماتی سفر، به‌منظور آماده‌سازی مصوبات نهایی برای تصمیم‌گیری در نشست‌های استانی وزیر ارتباطات و استاندار فارس انجام گرفت.

پوشش ۱۰۰ درصدی روستایی در دستور کار است

محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌ها، در نشست هماهنگی با فرمانداران جهرم و خفر، بر رفع موانع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق پوشش کامل روستایی تأکید کرد.

وی گفت: در شهرستان جهرم تنها پنج روستا فاقد پوشش هستند که برای چهار مورد آن ابلاغ لازم صادر شده و با اجرای این پروژه‌ها، جهرم به پوشش ۱۰۰ درصدی روستایی خواهد رسید.

حاتمی‌زاده با اشاره به پیشرفت ۵۰ کیلومتری اجرای فیبر نوری در روستاهای جهرم، خواستار تسریع در تکمیل این طرح شد و افزود: در صورت نیاز به تأمین فیبر، موضوع با مدیرعامل مخابرات برای تسریع در تحویل هماهنگ خواهد شد.

وی همچنین از اجرای موفق فیبر نوری منازل در شهر جهرم برای ۲۱ هزار خانوار ابراز خرسندی کرد و خواستار تکمیل پروژه مشابه در قطب‌آباد و دوزه شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت پروژه ملی ژئوکدینگ (G-NAF)، از فرمانداران خواست تا داده‌های به‌روز را از اداره پست دریافت و در اختیار اداره کل ارتباطات استان قرار دهند.

وی تأکید کرد: این پروژه از شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداران خواهد بود.

حاتمی‌زاده در خصوص ناپایداری شبکه در خفر نیز گفت: هوایی بودن ۲۳ کیلومتر فیبر نوری یکی از عوامل اصلی قطعی‌هاست و باید به‌صورت زمینی اجرا شود.

وی افزود: با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها موظف به تأمین فوری باتری و بهبود زیرساخت برق خواهند شد تا پایداری خدمت حفظ شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با دستور وزیر ارتباطات و همکاری شرکت توزیع برق، موانع برق‌رسانی به سایت‌های جدید در فارس به‌زودی برطرف شود.

پوشش همراه در نقاط کور و گردنه‌های شهرستان اقلید تقویت می‌شود

میثم عابدی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه ویدئوکنفرانس با فرماندار شهرستان اقلید، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مشکلات حاد ارتباطی، از جمله نقاط کور جاده‌ای و تونل‌ها، بر ارتقاء کیفیت شبکه و تأمین زیرساخت ارتباطی مناطق تولیدی تأکید کرد.

وی ضمن بررسی گزارش‌های فرماندار اقلید و کارشناسان استان فارس، نبود پوشش موبایل در هفت گردنه صعب‌العبور و تونل صاحب‌الزمان (عج) را از مهم‌ترین تهدیدهای ایمنی مسافران دانست و خواستار پیگیری فوری برای احداث سایت‌های جدید شد.

عابدی همچنین با اشاره به نارضایتی مردم از قطع سرویس همزمان با قطعی برق، بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای پایداری خدمات تأکید کرد.

او افزود: مجتمع دام‌گستر امام سجاد و فولاد پارس اقلید از مراکز مهم تولیدی شهرستان هستند که باید در اولویت تأمین سرویس ارتباطی قرار گیرند.

وی اجرای فیبر نوری در شهر اقلید را در مراحل پایانی دانست و خواستار تسریع در اجرای این طرح در بخش‌های سده و حسن‌آباد شد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد که تأمین برق از سوی فرمانداری شرط اصلی احداث سایت‌های جدید است و باید مختصات دقیق نقاط کور برای برنامه‌ریزی مشترک به وزارتخانه اعلام شود.

وی از سازمان تنظیم مقررات نیز خواست تا با انجام درایو تست در مسیرهای پرتردد، گزارشی از راهکارهای فنی تقویت شبکه ارائه دهد.

عابدی در پایان گفت: مشکلات حیاتی شهرستان اقلید از جمله تونل‌ها، گردنه‌ها و مناطق صنعتی باید در مصوبات سفر وزیر و استاندار گنجانده شود تا رفع آن‌ها با قاطعیت دنبال شود.

مشکلات ارتباطی عشایر و جاده‌های شمال فارس پیگیری ویژه می‌شود

مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیز در نشست برخط با فرمانداران شهرستان‌های آباده، بوانات، سرچهان و خرم‌بید، ضمن استماع گزارش‌ها، بر رفع سریع مشکلات ارتباطی عشایر و جاده‌های شمال فارس تأکید کرد.

او در پاسخ به گزارش فرماندار سرچهان درباره گردنه خالص که فاقد پوشش بوده و در مسیر کوچ عشایری قرار دارد، قول پیگیری تأمین برق دکل مربوطه از سوی ستاد وزارتخانه را داد و خواستار همکاری راهداری برای رسمی شدن این مسیر به‌عنوان جاده اصلی شد.

مافی افزود: ارتقاء دکل‌ها به 4G در نقاط شهری چون باصفا و ابوتراب در برنامه ستاد وزارت قرار دارد و به‌زودی اجرا خواهد شد.

در این نشست، حمید سلیمان‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، توضیح داد که اجرای ۵۰ کیلومتر فیبر نوری روستایی در سرچهان به مخابرات ابلاغ شده و اجرای پروژه‌های FTTH در حسامی و کره‌ای نیز تا پایان سال توسط ایرانسل انجام می‌شود.

رئیس پارک فاوا همچنین در گفت‌وگو با فرماندار خرم‌بید، بر اهمیت پوشش مسیرهای ترانزیتی تأکید کرد و پس از بررسی مشکلات گردنه‌های کولی‌کش و شهیدآباد، ضعف آنتن‌دهی در شهرک‌های صنعتی و فرسودگی باتری‌های مخابراتی، دستور تسریع در نصب تجهیزات دکل جدید در شهرک ولیعصر و رفع مشکلات زیرساختی را صادر کرد.

او در پایان تأکید کرد: «تمامی مطالبات فرمانداران به‌طور دقیق جمع‌بندی و در برنامه سفر وزیر ارتباطات به فارس مطرح خواهد شد تا تصمیمات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.»

تعهدات اپراتورها در جنوب فارس به‌زودی ابلاغ می‌شود

نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی، در نشست برخط با فرمانداران شهرستان‌های لار، خنج، گراش، اوز و جویم، با هدف بررسی وضعیت پوشش ارتباطی مناطق جنوبی فارس، از اجرای موفق طرح فیبر نوری در این مناطق خبر داد.

وی گفت: در شهرستان گراش ۹۷ کیلومتر و در اوز ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری اجرا شده است که بیش از تعهدات ابلاغی است. همچنین تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار این دو شهرستان از اینترنت پرسرعت برخوردارند.

بلوچ‌زهی در ادامه با اشاره به ضعف پوشش همراه در محورهای ارتباطی لار، خنج و جویم، دستور پیگیری احداث سایت‌های جدید را صادر کرد و تأکید کرد: تأمین برق برای سایت‌های جدید از سوی فرمانداری‌ها، شرط اصلی اجرای طرح‌هاست.

وی همچنین به چالش قطعی برق در روستاها اشاره کرد و گفت: قطع ۱۰ تا ۱۲ ساعته برق موجب ناپایداری شبکه می‌شود و باتری‌ها توان جبران چنین قطعی‌هایی را ندارند. راه‌حل اصلی، اصلاح شبکه برق یا تأمین انشعاب جایگزین است.

در پاسخ به پیشنهاد استفاده از انرژی خورشیدی برای سایت‌ها، بلوچ‌زهی این گزینه را در شرایط فعلی به دلیل محدودیت فضا، هزینه بالا و سرقت پنل‌ها، غیراقتصادی دانست.

او در پایان وعده داد که بهینه‌سازی ارتباطات شهر خنج، احداث سایت در روستاهای مهلچه و هیر و پیگیری تعهدات آسیاتک در حوزه فیبر نوری جویم در دستور کار قرار گیرد.

پیگیری رفع نقاط فاقد پوشش و تسریع در اجرای فیبر نوری شهر فسا

جواد غلامپور، مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها، در نشست برخط با فرماندار شهرستان فسا، با تأکید بر ضرورت تسریع در توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها و تکمیل پوشش ارتباطی در روستاها و جاده‌های این شهرستان، گفت: موضوعات فسا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سفر وزیر ارتباطات به استان فارس با جدیت در حال بررسی است و پیگیری آن تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود هشت روستای فاقد اینترنت در این شهرستان افزود: این روستاها فاقد هرگونه ارتباط دیتا هستند و با هماهنگی مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی، به اپراتور مربوطه (همراه اول) ابلاغ شده تا در اسرع وقت تحت پوشش قرار گیرند.

غلامپور همچنین درباره روستاهایی با پوشش ضعیف مانند دولت‌آباد، سه‌چاه، مهدی‌آباد و یاسریه، دستور ارتقاء کیفیت شبکه به نسل چهارم (4G) را صادر کرد و بر لزوم نظارت مستمر اداره کل ارتباطات استان فارس برای تحقق این موضوع تأکید داشت.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها در ادامه با اشاره به پروژه ملی فیبر نوری منازل (FTTx) در شهر فسا، گفت: این پروژه ابتدا به شرکت ایرانسل و سپس به شاتل واگذار شده است. با وجود همکاری مؤثر شهرداری و فرمانداری در صدور مجوزها، پیشرفت ۱۴ کیلومتری طرح متناسب با تعهدات نیست و باید از سوی شرکت شاتل با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: در صورت تأخیر در اجرای تعهدات در سایر شهرهای شهرستان از جمله زاهدشهر، ششده و قره‌بلاغ، اعمال جریمه از سوی سازمان تنظیم مقررات برای شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

غلامپور درباره وضعیت محورهای جاده‌ای شهرستان نیز توضیح داد: از شش محور اصلی، چهار تا پنج کیلومتر همچنان فاقد پوشش ارتباطی است که مهم‌ترین بخش‌های آن در مسیر نی‌ریز به سه‌راهی فسا و محور سروستان به فسا قرار دارند. برای این مسیرها برنامه احداث سایت‌های جدید در دست اقدام است.

او تأمین برق را یکی از موانع اصلی تکمیل پوشش عنوان کرد و گفت: در صورت همکاری دستگاه‌های مسئول و تأمین برق، وزارت ارتباطات آمادگی دارد پوشش کامل محورهای مواصلاتی را بدون تأخیر اجرا کند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان فسا برای تسریع در اجرای طرح‌های ارتباطی گفت: با برنامه‌ریزی دقیق ستاد وزارتخانه، تمامی مشکلات ارتباطی فسا تا پیش از پایان سال جاری در سطح ملی و استانی پیگیری و برای هر پروژه زمان مشخص اجرا تعیین خواهد شد.

تکمیل پوشش و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان‌های نی‌ریز، استهبان و بختگان تا پایان سال جاری

بیژن عباسی‌آرند، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از برنامه فشرده وزارتخانه برای تکمیل پوشش ارتباطی و رفع مشکلات زیرساختی شهرستان‌های نی‌ریز، استهبان و بختگان در استان فارس تا پایان سال خبر داد.

عباسی‌آرند، در جلسه برخط با فرمانداران این شهرستان‌ها، بر عزم وزارت ارتباطات برای حل فوری مشکلات ارتباطی تأکید کرد و با اشاره به نزدیکی سفر وزیر ارتباطات به فارس، این نشست‌ها را در راستای برنامه‌ریزی و رفع موانع موجود دانست.

او ضمن استماع گزارش‌ها و مطالبات فرمانداران، دستورات لازم برای پیگیری فوری مشکلات توسط اپراتورها و همکاران استانی را صادر کرد.

مشاور وزیر ارتباطات در تشریح وضعیت شهرستان نی‌ریز گفت: از ۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۱۵ روستا فاقد پوشش هستند که برای همه آن‌ها ابلاغ لازم به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل انجام شده و مقرر است تا پایان سال جاری راه‌اندازی شوند.

وی افزود: در خصوص مسیر ۳۰ کیلومتری فیبر نوری بخش قطرویه نیز پس از هماهنگی با شرکت مخابرات ایران، زمان‌بندی اجرای طرح اعلام شده و تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

عباسی‌آرند همچنین با اشاره به ضعف پوشش جاده‌ای در محدوده گردنه لایزنگان و کارخانجات سیمان، بر تعهد اپراتورها برای رفع گپ ارتباطی در صورت تأمین برق از سوی شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، وی با اشاره به وضعیت شهرستان استهبان گفت: «از ۲۶ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۲۵ روستا متصل شده‌اند و تنها روستای آب‌نارک باقی مانده که به همراه اول ابلاغ شده و در مرحله طراحی است.

وی افزود: به‌زودی با تکمیل این پروژه، پوشش کامل شهرستان محقق خواهد شد.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت تقویت پوشش ۴G در روستاهای لای‌خرمی و مناطق دارای مراکز آموزشی و قرآنی، دستور بررسی فوری برای پوشش‌دهی از طریق سایت‌های جاده‌ای را صادر کرد.

عباسی‌آرند در ادامه، به مشکلات مناطق شهری نی‌ریز اشاره کرد و گفت: پنج سایت جدید برای تکمیل پوشش شهری در مناطق مسکن مهر و جمال‌آباد در برنامه قرار دارد که با همکاری شهرداری و فرمانداری، تا پایان سال تکمیل می‌شوند.

وی درباره چالش تأمین باتری سایت‌های موبایل نیز گفت: گزارش جامعی از سایت‌های فاقد باتری یا دارای باتری معیوب تهیه و در سطح ملی برای تأمین فوری تجهیزات در اولویت قرار می‌گیرد.

وی پیگیری اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهرهای استهبان و نی‌ریز را از تعهدات مهم اپراتورها دانست که باید با جدیت تا بهار ۱۴۰۵ دنبال شود.

مشاور وزیر در خصوص شهرستان بختگان نیز بر تکمیل پوشش تنها روستای باقیمانده (ده‌زیر)، رفع ضعف اینترنت نسل ۳ در شهر آباده‌طشک و ارتقاء سایت روستای صالح‌آباد تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسات، تبدیل دغدغه‌های محلی به تعهدات اجرایی با برنامه زمان‌بندی مشخص است تا شاهد تحول اساسی در زیرساخت‌های ارتباطی این سه شهرستان باشیم.

رفع نقاط کور جاده‌ای و تسریع در اجرای فیبر نوری در شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار

بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست برخط با فرمانداران شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار، بر ضرورت رفع فوری نقاط کور آنتن‌دهی در مسیرهای حیاتی استان فارس از جمله محور مهارلو–شیراز و سروستان–خرامه (کمیجان) تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات ارتباطی این شهرستان‌ها، از جمله آنتن‌دهی ضعیف، کمبود زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت و چالش‌های تأمین برق و باتری سایت‌های موبایل، گفت: جمع‌بندی نهایی مسائل و راهکارها برای ارائه به وزیر ارتباطات در سفر آتی به فارس آماده خواهد شد.

محبی‌خواه درباره شهرستان خرامه توضیح داد: ۱۲ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و دو روستای هاشم‌آباد و مهرآباد فاقد سرویس هستند که اعتبار لازم تأمین و به اپراتور ابلاغ شده است. همچنین بهبود کیفیت اینترنت در روستاهای بیدزرد و بنکوی جعفری در دستور کار قرار دارد.

وی مهم‌ترین مانع اجرای فیبر نوری منازل در شهر خرامه را عدم صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری عنوان کرد و از فرماندار خواست با همکاری شهرداری این مشکل را برطرف کند.

مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، در بخش مربوط به شهرستان سروستان گفت: آنتن‌دهی ضعیف در جاده مهارلو تا شیراز (تالاب مهارلو) و منطقه پنج انتقال گاز از دغدغه‌های اصلی است. بررسی باند فرکانسی ۷۰۰ برای محور مهارلو، رفع اختلال احتمالی ناشی از جمر در منطقه گاز و تسریع در نصب سایت همراه اول روستای علاءالدوله در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین در خصوص شهرستان کوار، از لزوم تسریع در صدور مجوز احداث دکل در روستاهای ولیعصر و شاه‌شهیدان و رفع ضعف آنتن‌دهی در روستاهای بورکی، انجیره، آباده‌آبگرم، اربابی علیا و فرود خبر داد.

محبی‌خواه خرابی باتری‌های UPS سایت‌های همراه را یکی از چالش‌های ملی دانست و گفت: با توجه به ناترازی انرژی، اولویت با سایت‌های تجمیع است که باتری‌های آن‌ها در حال به‌روزرسانی است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان ستاد وزارتخانه و اداره کل ارتباطات استان فارس، اعلام کرد که تمام مشکلات مطرح‌شده به همراه راه‌حل‌های فنی در قالب گزارش نهایی به وزیر ارتباطات ارائه خواهد شد تا برای هر پروژه زمان مشخص اجرا تعیین شود و مشکلات ارتباطی مردم با سرعت بیشتری برطرف گردد.

این نشست‌های تخصصی با حضور معاونان وزیر ارتباطات، مقدمه‌ای بر سفر سید ستار هاشمی به استان فارس محسوب می‌شود و هدف از آن، تدوین دقیق مصوبات قابل اجرا برای رفع مشکلات ارتباطی مناطق مختلف استان است. محور اصلی این جلسات، تقویت پوشش همراه در محورهای مواصلاتی، توسعه شبکه فیبر نوری، رفع ناپایداری ناشی از قطعی برق و ارتقاء کیفیت خدمات در مناطق روستایی و تولیدی بود.