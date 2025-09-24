به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه صنعت و تولید، اظهار کرد: این استان مبه عنوان قطب صنعتی کشور، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد اما نبود نیروی کار ماهر در برخی شهرستان‌ها روند تولید و توسعه را تهدید می‌کند.

استاندار مرکزی افزود: علی‌رغم تلاش برای بومی‌گزینی، نیاز به جذب نیروی کار ماهر غیربومی در چهار شهرستان کلیدی استان احساس می‌شود تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.

زندیه وکیلی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و صنعتی استان، گفت: این استان با داشتن بیش از ۵۶ ماده معدنی و تنوع بالای محصولات صنعتی، از پیشگامان اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته رکورد ۴۶ ساله را شکسته و نشان‌دهنده رشد ارزش افزوده محصولات تولیدی است.

استاندار مرکزی افزود: در حالی که صنایع استان به انرژی و مواد اولیه دسترسی دارند، فقدان نیروی انسانی متخصص و ماهر به زودی به معضل ناترازی تبدیل خواهد شد, این مشکل به ویژه با کاهش استفاده از نیروی کار خارجی، جدی‌تر شده است.

زندیه وکیلی با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش مهارتی، بیان کرد: دولت باید نقش سیاست‌گذار را تقویت کند و بخش خصوصی و سازمان‌های مربوطه وظیفه آموزش و تربیت نیروی کار را بر عهده بگیرند، نظارت بر کیفیت آموزش‌ها و تأیید صلاحیت مهارت‌آموزان نیز باید با جدیت دنبال شود تا فارغ‌التحصیلان مهارتی وارد بازار کار شوند.

وی ادامه داد: استان مرکزی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی دارد که این نشان از حجم بالای نیروی کار فعال است، با وجود این، در شهرستان‌های زندیه، ساوه، دلیجان و محلات تقاضا برای نیروی ماهر حتی در بین فارغ‌التحصیلان بسیار بالا است که این مهم نیازمند توجه ویژه است.

