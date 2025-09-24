به گزارش خبرنگارمهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی با تأکید بر ظرفیت گسترده صنعتی و اقتصادی این استان گفت: استان مرکزی با دارا بودن پراکندگی بالای صنایع مختلف، یکی از قطبهای مهم تولید و اشتغال کشور به شمار میآید و میتواند بستر مناسبی برای توسعه مهارتآموزی و کاهش بیکاری باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه باوجود این ظرفیتها، شاهد بیکاری بیش از ۸۵ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی در شهرهای بزرگ کشور هستیم که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در همراستایی آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار است.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی هدفمند، افزود: مهارتآموزی باید در قالب یک اکوسیستم منسجم و سهجانبه، یعنی دانشگاهمحور، مهارتمحور و بنگاهمحور شکل گیرد و باید به ریشههای این مشکل بپردازیم چرا که فارغالتحصیلان دانشگاهها مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را ندارند و کارآموزان فنی و حرفهای با وجود داشتن مهارت، فرصت شغلی مناسب نمییابند.
وی بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در آموزش مهارتی تأکید کرد و گفت: دیگر نباید آموزش مهارتی تنها محدود به کلاسهای حضوری باشد، استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و فناوریهایی مانند هوش مصنوعی میتواند مسیر آموزش را تسهیل و اثربخشی آن را افزایش دهد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله قابل توجه موجود بین نظام آموزش مهارتی و رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: مهارت و فناوری باید در کنار هم دیده شوند و زنجیره کامل مهارتآموزی در بخش صنعت بهصورت نظاممند اجرا شود تا بهرهوری نیروی کار افزایش یابد.
ابراهیمی همچنین به مصوبه اخیر شورای برنامهریزی استان مرکزی درباره تخصیص سهمیه اعتبارات مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: شهرهای صنعتی استان مرکزی انتظار دارند سهم بیشتری از این منابع برای توسعه آموزشهای مهارتی بهویژه در بخشهای تخصصی و فناوری دریافت کنند تا بتوانند به شکلی پایدار به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کمک کنند.
