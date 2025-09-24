  1. استانها
سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری دولت برای مهارت‌آموزی نیروی کار

اراک- معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به چالش‌های جدی کمبود نیروی کار ماهر در اقتصاد ایران اشاره کرد و از سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری دولت در آموزش‌های مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مهارت استان مرکزی اظهار کرد: چالش‌های متعددی در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد که باعث شده این بخش به وضعیتی بحرانی نزدیک شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: گزارش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد کمبود نیروی کار ماهر یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور است که به همراه مسائل نقدینگی، چالش‌های اصلی کارفرمایان را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: همچنین بخش قابل توجهی از جویندگان کار مهارت لازم را ندارند که این موضوع نیازمند اصلاحات اساسی در روش‌های آموزش است.

محمدی ادامه داد: بازار کار جهانی در حال تغییر سریع است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، میلیون‌ها شغل جدید ایجاد و مشاغلی نیز حذف شود، این تغییرات نیازمند افزایش مهارت نیروی کار است تا افراد بتوانند در مشاغل جدید حضور مؤثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون مبلغ قابل توجهی معادل ۱۵ میلیارد دلار در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: سازمان متبوع با داشتن بیش از ۷۰۰ مرکز آموزشی و هزاران کارگاه فعال، در تلاش است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، آموزش‌های خود را به‌روز و کاربردی‌تر کند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور همچنین از راه‌اندازی کنسرسیوم مهارت در ۱۵ استان کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد هماهنگی بین نیازهای بازار کار و آموزش‌های مهارتی است، این کنسرسیوم با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مختلف تلاش می‌کند نیازهای نیروی کار ماهر را بهتر شناسایی و تأمین کند.

محمدی اظهار کرد: اصلاح نظام آموزش و ایجاد ارتباط مؤثر بین مراکز آموزشی و صنایع، راهکار اصلی برای رفع مشکلات کمبود نیروی ماهر و ارتقای کیفیت مهارت‌ها در کشور است.

