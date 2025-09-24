به گزارش خبرنگارمهر، سیدمهدی حسینی پیش از ظهرچهارشنبه در نشست با رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، بر ضرورت تقویت آموزش‌های مهارتی به منظور تأمین نیروی کار متخصص و کارآمد برای صنایع منطقه تأکید کرد.

فرماندار ساوه افزود: ساوه برای حفظ و ارتقای جایگاه خود، باید توجه ویژه‌ای به توسعه ظرفیت‌های آموزشی در بخش‌های فنی و حرفه‌ای داشته باشد.

حسینی با اشاره به برنامه‌های آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از هدف‌گذاری تولید ۲۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در طی سه سال آینده در ساوه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها نیازمند نیروی انسانی مجهز به مهارت‌های تخصصی در زمینه انرژی‌های پاک هستند، بر همین اساس، خواستار گسترش آموزش‌های مرتبط با این حوزه در مراکز فنی و حرفه‌ای شد تا بتوان نیروی کار ماهر برای اجرای این طرح‌های بزرگ فراهم کرد.

وی همچنین به ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بازارهای الکترونیک اشاره کرد و اظهار کرد: پیشرفت سریع فناوری‌ها در جهان ایجاب می‌کند تا نیروی کار ساوه با آخرین تحولات هماهنگ باشد تا ضمن ارتقای توانمندی‌های صنایع محلی، موقعیت این شهرستان به عنوان مرکزی صنعتی و پیشرو حفظ شود.

فرماندار ساوه همچنین بر نقش محوری مرکز فنی و حرفه‌ای ساوه در تربیت نیروی متخصص و متناسب با نیازهای صنایع پیشرفته تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و افزایش ظرفیت این مرکز، گامی کلیدی برای توسعه پایدار اقتصادی منطقه است به همین منظور، ایجاد و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی افزود: برخی هنرستان‌ها می‌توانند با آموزش‌های کاربردی و عملی، جوانان را برای ورود به بازار کار آماده کنند و به‌ویژه فرصت‌های شغلی پایدار برای آنها ایجاد کنند.

وی خواستار افزایش اختیارات رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای ساوه شد تا این مرکز بتواند با سرعت و انعطاف بیشتری برنامه‌های آموزشی خود را متناسب با نیازهای روز صنایع اجرا کند و به یک قطب آموزشی تبدیل شود.

فرماندار ساوه ادامه داد: با توجه به پروژه‌های گسترده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین، تقویت مهارت‌آموزی در این منطقه نه‌تنها به نفع ساوه بلکه به توسعه کل کشور کمک خواهد کرد و به طور حتم ساوه با این رویکرد می‌تواند به الگویی موفق در تربیت نیروی کار متخصص و پاسخگو به نیازهای صنعتی و فناورانه ایران تبدیل شود.