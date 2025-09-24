به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «فیلیپه ششم» (Philippe VI) پادشاه اسپانیا امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: در برابر اعمال شنیعی که در غزه رخ میدهد، سکوت نخواهیم کرد. ما نمیتوانیم در برابر تخریب مدارس و بیمارستانها و کشتار و گرسنگی غیرنظامیان در غزه سکوت کنیم یا چشم خود را ببندیم. ما خواستار پایان دادن به کشتارهای جاری در نوار غزه هستیم. از اسرائیل میخواهیم تا به نقض حقوق بشر پایان دهد. جامعه بینالمللی باید مسئولیت خود را برای راهحل دو دولتی و صلح عادلانه برعهده بگیرد. به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ما باید به دستیابی به صلح منطقهای کمک کند. ما به حمایت از تلاشها برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار بر اساس اصول حقوق بینالملل ادامه خواهیم داد.
پادشاه اسپانیا در این خصوص ادامه داد: کرامت انسانی قابل مذاکره نیست و جهانی بدون استاندارد، سرزمینی ناشناخته و بازگشت به قرون وسطی است. صلح در اروپا بدون عدالت و پاسخگویی امکانپذیر نخواهد بود. سازمان ملل متحد نه تنها در زمان ما مفید است، بلکه ضروری است.
وی در این باره تصریح کرد: ما از اسرائیل میخواهیم که کشتار در غزه را متوقف کند و قوانین بینالمللی بشردوستانه را در نوار غزه و کرانه باختری رعایت کند. نمیتوانیم چشم خود را روی تلفات گسترده غیرنظامیان و گرسنگی و آوارگی اجباری صدها هزار نفر در غزه ببندیم. ما خواستار ارسال بدون مانع کمک به غزه، آتشبس و آزادی اسیران هستیم. برای ما درک آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام میدهد دشوار است و از آن میخواهیم تا فوراً کشتار را متوقف کنند. ما به اسرائیل میگوییم: کشتار مردمی که در طول تاریخ خود رنج کشیدهاند را متوقف کنید.
«فلیلپه ششم» در این باره اضافه کرد: روسیه در حال جنگ ناعادلانهای در اوکراین است و اسپانیا به حمایت از تلاشهای صلح ادامه خواهد داد.
نظر شما