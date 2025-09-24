به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بیش از ۵۰ کشتی در آب‌های سرزمینی جنوب یونان در دریای مدیترانه گرد هم آمده‌اند تا با ۶ کشتی دیگر که از جزیره کرت یونان رسیده اند، عازم غزه شوند. این کشتی‌ها بخشی از ناوگان جهانی «صمود» هستند که به سمت نوار غزه حرکت می‌کنند تا محاصره رژیم صهیونیستی را که نزدیک به دو سال است بر آن تحمیل شده، بشکنند.

با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ناوگان به غزه، تمام کشتی‌های ناوگان صمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند.

یک شرکت‌کنندگان در ناوگان به الجزیره گفت که یکی از کشتی‌های ناوگان در حین توقف در یکی از بنادر، مورد حمله پهپادی قرار گرفته است، اما خدمه کشتی توانستند آتش‌سوزی ناشی از حمله را مهار کرده و خسارت وارده را ترمیم کنند.

۲۳ روز انس با دریا

اکثر کشتی‌های ناوگان صمود از ۲۳ روز پیش از بندر بارسلون اسپانیا حرکت کرده‌اند و برای چندین روز در بنادر سیدی بوسعید و بنزرت تونس توقف کرده‌اند. در آنجا، کشتی‌های دیگری به ناوگان پیوستند و عملیات تعمیر بسیاری از کشتی‌ها انجام شد. سپس کشتی‌ها به ایستگاه بعدی خود به سمت بندر سیراکوز در شهر سیسیل یونان حرکت کردند.

۱۰۰۰ نفر در قالب بیش از ۵۰ کشتی

این ناوگان حدود ۱۰۰۰ فعال سیاسی از کشورهای مختلف جهان را در کشتی‌های خود حمل می‌کند که پیام همبستگی با فلسطینیان غزه و محکومیت نسل‌کشی و بمباران‌های بی وقفه توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی را مخابره می‌کنند.

الجزیره می‌افزاید هماهنگی بین این تعداد عظیمی از کشتی‌ها یک چالش بزرگ است، به ویژه اینکه اکثر آنها کوچک هستند و آذوقه کافی از غذا، آب و سوخت ندارند. در این صورت نقش کشتی «آلما» که بزرگترین کشتی شرکت‌کننده در ناوگان صمود است، مطرح می‌شود که سوخت و غذای مورد نیاز سایر کشتی‌ها را تامین می‌کند.

الجزیره با تعدادی از عناصر حاضر در کشتی آلما گفتگو کرده است. آنها از برنامه روزانه ناوگان صمود و فعالیت‌های خود در طول بیش از ۲۰ روز در دریا و ماهیت تهدیدات رژیم صهیونیستی صحبت کردند.

تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ناوگان صمود

این سفر خالی از تنش نیست؛ زیرا شرکت‌کنندگان تهدیدات فزاینده‌ای از سوی کابینه رژیم صهیونیستی دریافت می‌کنند که به هشدار بازداشت و مصادره در آب‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود، بلکه به بمباران یکی از کشتی‌ها در حین پهلوگیری در بندر نیز رسیده است.

شرکت کنندگان در ناوگان معتقدند که تهدیدات رژیم صهیونیستی تنها برای ارعاب و بازدارندگی جامعه مدنی است. آنها بر این باور هستند که تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ناوگان جهانی صمود مصداق بارز تلاش برای «دزدی دریایی» محسوب می‌شود. آنها می‌گویند که ابتکار آنها مسالمت‌آمیز است و آنچه در کشتی‌های خود حمل می‌کنند، کاملاً مشخص است و هیچ‌گونه نقض قوانین دریایی نیست، زیرا آنها بدون هیچ سلاحی و بدون هیچ دستور کار پنهانی، تنها کمک‌های بشردوستانه و پیام‌های همبستگی با خود حمل می‌کنند.

حملات رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود

با این وجود، شب گذشته چندین فروند پهپاد رژیم صهیونیستی به صورت گسترده بر فراز کاروان جهانی صمود به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه، ۱۵ پهپاد بر فراز کشتی «آلما» و ۵ پهپاد دیگر بر فراز کشتی «دیر یاسین» مشاهده شدند. کشتی‌های «یولارا» و «أوهوایلا» نیز هدف حمله به وسیله پرتابه‌های آتش‌زا قرار گرفتند.

شبکه الجزیره گزارش داد که دیشب ۱۲ حمله پهپادی، ۹ قایق ناوگان صمود را هدف قرار داده است. این شبکه از پرواز گسترده شماری از پهپادها بر فراز قایق‌های «کاروان صمود» خبر داد.

ناوگان صمود حامل پیامی بشردوستانه است

شرکت کنندگان در ناوگان جهانی صمود برای رفع محاصره غزه تلاش دارند این پیام‌ها را به دنیا مخابره کنند:

اول؛ کار بشردوستانه اقدامی ماجراجویانه نیست، بلکه حداقل کاری است که باید در مواجهه با سستی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در قبال فاجعه غزه، انجام شود.

دوم؛ این اقدام یک ابتکار مدنی مستقل است و به هیچ نهاد سیاسی وابسته نیست و حمایت رسمی دریافت نمی‌کند، اما از سوی مردم و نهادها در سراسر جهان همبستگی دریافت می‌کند.

سوم؛ ناوگان صمود تمام تلاش‌ها برای خدشه‌دار کردن چهره خود یا متهم کردن آن به ارتباط با گروه‌های مختلف را رد می‌کند.

چهارم؛ روحیه‌ای از عشق و مسئولیت پذیری در کشتی حاکم است؛ هر فردی در آنجا می‌داند که جان آنها مهم‌تر از جان غیرنظامیان فلسطینی نیست.