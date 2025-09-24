وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآواسرائیل، گویدو کروزِتو، وزیر دفاع ایتالیا حمله شبانه رژیم صهیونیستی به ناوگان بینالمللی «صمود» که با هدف شکستن محاصره نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی، به سوی این باریکه در حرکت است را به شدت محکوم کرد.
کروزتو در بیانیهای همچنین گفت که یک کشتی متعلق به نیروی دریایی ایتالیا را برای ارائه کمک، به سمت ناوگان صمود هدایت کرده است.
بیش از ۵۰ کشتی در آبهای سرزمینی جنوب یونان در دریای مدیترانه گرد هم آمدهاند تا با ۶ کشتی دیگر که از جزیره کرت یونان رسیده اند، عازم غزه شوند. این کشتیها بخشی از ناوگان جهانی «صمود» هستند که به سمت نوار غزه حرکت میکنند تا محاصره رژیم صهیونیستی را که نزدیک به دو سال است بر آن تحمیل شده، بشکنند.
با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاشهای کابینه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتیهای ناوگان به غزه، تمام کشتیهای ناوگان صمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند. همه چیز درباره ناوگان صمود
شب گذشته چندین فروند پهپاد رژیم صهیونیستی به طور گسترده بر فراز کاروان جهانی صمود به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه، ۱۵ پهپاد بر فراز کشتی «آلما» و پنج پهپاد دیگر بر فراز کشتی «دیر یاسین» مشاهده شدند. کشتیهای «یولارا» و «أوهوایلا» نیز هدف حمله به وسیله پرتابههای آتشزا قرار گرفتند.
شبکه الجزیره گزارش داد که دیشب ۱۲ حمله پهپادی، ۹ قایق ناوگان صمود را هدف قرار داده است. این شبکه از پرواز گسترده شماری از پهپادها بر فراز قایقهای «کاروان صمود» خبر داد.
