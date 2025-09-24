به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴) این شورا، با اشاره به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری الگوی کاملی از انجام تکلیف جهاد تبیین بود. سخنان ایشان نقشه راه کشور در مواجهه با توطئههای دشمنان را مشخص کرد و روش بیاثر کردن طراحیهای آنها را نیز نشان داد.
وی تاکید کرد: به کار بستن این رهنمودها در جهت قوی شدن ایران اسلامی یک وظیفه همگانی است و هر کس گزینهای غیر از قوی شدن کشور را انتخاب کند، پشیمان خواهد شد.
آیتالله جنتی بیان داشت: دشمنان مردم ایران از تمام توان خود برای متوقف کردن این ملت با اراده بهره بردهاند، اما نتیجهای جز ناکامی به دست نیاوردهاند و در آینده هم به دست نخواهند آورد.
گرامیداشت هفته دفاع مقدس
دبیر شورای نگهبان همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس هستیم که یادآور هشت سال رشادت و حماسهسازی مومنانه مردم سربلند ایران اسلامی است. درود میفرستیم به روان پاک شهدایی که با مقاومت و از خودگذشتگی، محاسبات قدرتهای استکباری را برهم زدند و استقلال و عزت امروز ایران مرهون مجاهدت آنان است.
وی افزود که شکلگیری سبک زندگی مجاهدانه و ایجاد وحدت و همبستگی بر محور منافع ملی، از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس بود و حفظ این دستاوردهای متعالی، تضمینکننده عزت و اقتدار کشور است.
آیتالله جنتی به دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ارزشهای دفاع مقدس هشت ساله تجلی دوباره یافت و فرزندان رشید ایران در نیروهای مسلح، دشمنان انقلاب اسلامی را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشتند و نشان دادند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قویتر از گذشته، به سمت اهدافش حرکت میکند.
ضرورت علمآموزی همراه با رشد ایمانی
دبیر شورای نگهبان در پایان به آغاز سال تحصیلی جدید نیز اشاره کرد و بیان داشت: از دیروز سال تحصیلی جدید آغاز شده است و مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه فعالیت خود را از سرگرفتهاند. توفیق روزافزون جامعه علمی کشورمان را از خداوند متعال مسئلت داریم و امیدواریم نظام آموزشی ما با تربیت جوانان عالم و با ایمان، زمینهساز پیشرفت و تعالی کشور شود.
وی با تأکید بر اهمیت توأمان علمآموزی و رشد ایمانی گفت: علمآموزی اگر همراه با رشد ایمان و ارزشهای انسانی نباشد نمیتواند تضمینکننده سعادت جامعه بشری باشد و مناسبات ظالمانه را بر جهان حکمفرما خواهد کرد که نمونه واضح آن را در رفتار غیرانسانی رژیم نامشروع صهیونیستی با مردم غزه شاهدیم.
