به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای امام خمینی تهران، گفت: بحث آن است که بدهی‌های دارویی از محل مصوبه‌ای در جلسه سران سه قوه پرداخت شود. این بدهی‌ها عمدتاً مربوط به سازمان بیمه تأمین اجتماعی است و بعد از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک اگر در سران سه قوه تصویب شود، عمده بدهی شرکت‌های دارویی که مربوط به تأمین اجتماعی است، جبران می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده داروهای جدید یعنی بیش از ۸۰ درصد داروهای جدید در داخل تولید می‌شوند، افزود: تأمین ارز و نقدینگی باید برای شرکت‌های دارویی اتفاق افتد و در این راستا هم بخش خصوصی و هم دولت در حال پیگیری هستند. امروز نیز در دولت با معاون اول رئیس جمهور همین بحث را داشتیم که همان طوری که کارخانه‌های دارویی در ایام جنگ ۱۲ روزه نگذاشتند هیچ کمبودی بروز کند و نقش خوبی را ایفا کردند، بتوانیم در ادامه راه به رغم مشکلات، برای صنعت و مردم آنچه لازم است را تأمین کنیم.

ظفرقندی گفت: ۶ ماه از سال جاری گذشته و بحث تأمین ارز دارویی در اولویت دولت بوده و بیش از ۸۵ درصد محقق شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود برخی اقلام دارویی و توزیع آن در برخی داروخانه‌ها، گفت: بعضی اقلام دارویی فقط در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌شوند و در همه جای دنیا نیز در مورد برخی اقلام دارویی وضعیت همین طور است.

وزیر بهداشت با اشاره به فهرست دارویی کشور، گفت: در زمینه داروهایی که در فهرست دارویی کشور هستند، کمبودها زیاد نیست و کمبودها از گذشته بسیار کمتر است. اما اگر داروهای جدید باشند و در فهرست نباشند، کمیسیونی امکان ورود آنها به لیست دارویی و بیمه‌ای را بررسی می‌کند. طبیعی است که هر دارویی در دنیا تولید می‌شود را نمی‌توان در لیست دارویی وارد کرد. اما در مجموع سعی‌مان آن است که درباره آنچه در لیست دارویی کشور است کمبودها را مرتفع کنیم و آنچه لازم است برای مردم فراهم کنیم.

وی درباره تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه در حوزه دارو، افزود: آمادگی داریم به روش‌هایی که همکارانم در حوزه دارو دارند، نگذاریم در کشور کمبودی ایجاد شود.