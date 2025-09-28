نمایشگاه آثار رهیدگان سوختگی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زنو، در نمایشگاه قاب قصهها، ۱۰ عکس و ۱۰ قصه به نمایش درآمد؛ رهیدگان سوختگی با گذراندان یک دورهی آموزشی ۸ جلسهای، تکنیکهای نوشتن قصه و مهارتهای عکاسی با موبایل را تمرین کردند و پس از پایان دوره، تمامی شرکتکنندگان عکسها و قصههای خود را برای حضور در نمایشگاه ارائه کردند.
در بیانیه این نمایشگاه آمده بود : قاب قصهها تنها یک پروژه عکاسی و نویسندگی نیست؛ تجربهای است از شنیدن، اعتماد کردن و شریکشدن در روایتهایی که اغلب ناگفته میمانند.
این نمایشگاه دعوتی است برای مکث و مواجهه نزدیک تر؛ برای شنیدن صداهایی که اغلب در سکوت ماندهاند.
آن من دیروز، این من امروز، بی صدا، اما محکم، جوانهی امید، دختری در دل آتش، ریشه در دل تاریکی، قایق کاغذی، قصهی رویا، من و دستهایم، نهال من، هویت در قلب آدمه، نه در مرزها... عناوینی هستند که رهیدگان سوختگی برای قصههایشان انتخاب کردند. در کنار قاب قصهها، قاب عکسی متشکل از چند عکس نیز به نمایش درآمد که مرتبط با قصهای بود که نوشته بودند، تا مجموعهای از عکسها و قصهها شکل بگیرد.
در روز افتتاحیه رسمی قاب قصهها که ۲۷ شهریور برگزار شد، ۹ نفر از صاحبان آثار، در گالری پاییز خانهی هنرمندان حضور داشتند و با مدعوین و بازدیدکنندگان دربارهی آثار خود، تجربیات دورهی آموزشی و همچنین خروجی عکسها و قصهها صحبت میکردند؛ مواجههای که برای چند رهیده از سوختگی، برای اولین بار اتفاق میافتاد.
واکنش بازدیدکنندگان و مدعوین پس از حضور در نمایشگاه و دیدن آثار رهیدگان سوختگی، خوب و امیدوارکننده بود؛ هدف زنو از برگزاری نمایشگاه قاب قصهها، دیده شدن و شنیده شدن انسانها و صداهایی بود که تا به امروز دیده و شنیده نشده بودند، اینکه رهیدگان سوختگی بتوانند خودشان را ابراز کنند و روایتگر و تصویرگر قصهی خود باشند؛ تلاش این بود که جامعه بیشتر با موضوع سوختگی آشنا شود.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، یکی از بازدیدکنندگان قاب قصهها گفت: قاب قصهها تریبونی بود برای رساندن صدای رهیدگان سوختگی به افراد جامعه، تا در نهایت ما از خانواده و دوستان حمایتگر به جامعه حامی رهیدگان سوختگی برسیم.
این نمایشگاه ۷ روز ادامه داشت و روز ۱ مهر، بازدیدکنندگان و مدعوین، آخرین روز قاب قصهها را تجربه کردند.
گفتنی است مرجان فروغی به عنوان مدرس بخش قصه، یاسمین دولت آبادی به عنوان مدرس بخش عکس، سمیه نظیفی به عنوان طراح پوستر، سپیده قاضی زاده به عنوان تصویرساز پوستر به همراه تیم اجرایی موسسه زنو، دستاندرکاران برگزاری قاب قصهها بودند.
