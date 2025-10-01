  1. سیاست
  2. دولت
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

ظفرقندی: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است

ظفرقندی: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است

وزیر بهداشت در رابطه با واکسن آنفولانزا گفت: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است ولی به خاطر تامین ارزی که باید صورت گیرد گاهی این امر کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در رابطه با واکسن آنفولانزا گفت: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است ولی به خاطر تامین ارزی که باید صورت گیرد گاهی این امر کاهش پیدا می‌کند اما آن مقداری که پیش خرید کردیم حدود سه و نیم میلیون دوز است که به تدریج وارد بازار می شود.

وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی در رابطه با موضوع شیر خشک، اظهار کرد: در خصوص شیر خشک معمولی به هیچ عنوان مشکلی نداریم. هم شیر خشک معمولی داخلی و نیز خارجی تهیه شده است، اما در خصوص شیر خشک‌های رژیمی چون وابسته به تعادل ارزی است یک مقدار دچار مشکل می‌شویم اما آن را تا دو هفته آینده تامین خواهیم کرد.

در حال تکمیل

کد خبر 6608135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      یک سوال دارم امروز ۹ مهر در فضای مجازی برخی صفحات فیک در اینستاگرام به نام پیج خبر در رابطه باواکسن آنفولانزا تیتر خبری زدن ، اینکه زدن واکسن آنفولانزا به دلیل وجود جیوه ممنوع اعلام شده چون سرطان‌زاست و در آمریکا هم زدن عوارض جانبی این واکسن ممنوع اعلام شده !؟ والا من هر سال این واکسن رو تهیه و میزنم مشکلی برام ایجاد نشد ! یعنی دارند ملت رو از واکسن زدن میترسونن که حتی بچه ها هم برای واکسن نبرن فردا این بچه ها تبدیل بشن به بچه ناقص در ایران !؟
    • NP IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بعد کامنت ها رو که میبینی هر کسی یک چیز نوشته یکی نوشته دیگه اعتماد ندارم بچه خودم رو ببرم واکسن بزنه یکی نوشته واکسن فقط هلندی خلاصه هر کسی از نگرانی ترس وحشت عوارض واکسن آنفولانزا یک چیزی نوشته !!

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها