ظفرقندی: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در رابطه با واکسن آنفولانزا گفت: تاکنون حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفولانزا توزیع شده است ولی به خاطر تامین ارزی که باید صورت گیرد گاهی این امر کاهش پیدا می‌کند اما آن مقداری که پیش خرید کردیم حدود سه و نیم میلیون دوز است که به تدریج وارد بازار می شود.

وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی در رابطه با موضوع شیر خشک، اظهار کرد: در خصوص شیر خشک معمولی به هیچ عنوان مشکلی نداریم. هم شیر خشک معمولی داخلی و نیز خارجی تهیه شده است، اما در خصوص شیر خشک‌های رژیمی چون وابسته به تعادل ارزی است یک مقدار دچار مشکل می‌شویم اما آن را تا دو هفته آینده تامین خواهیم کرد.

در حال تکمیل