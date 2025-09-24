  1. استانها
  2. سمنان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

کاروان گرمسار به کنگره ۳هزار شهید استان سمنان اعزام می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به اعزام کاروانی از این شهرستان به کنگره سه‌هزار شهید استان سمنان، بر حضور پرشور زنان و مردان در این مراسم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در جلسه تبیینی به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه شرکت در این برنامه‌ها فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا است، ابراز داشت: تقویت وحدت و خدمتگزاری شایسته به مردم دیگر اهدافی که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه کاروان مردمی به کنگره سه هزار شهید استان سمنان از گرمسار اعزام می‌شود، افزود: تاریخ پنجم و ششم برای این مهم در نظر گرفته شده است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه مقدمات اعزام علاقه مندان به حضور در این کنگره فراهم شده است، ابراز داشت: محل تجمع ۱۵:۳۰ ایستگاه راه آهن گرمسار خواهد بود.

همتی با بیان اینکه حضور در برنامه‌های این دو شب کنگره مورد تاکید است، تصریح کرد: از عموم شهروندان گرمساری دعوت می‌شود تا در این کنگره حضور یافته و با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان ببندند.

وی افزود: دیگر مزیت برگزاری این چنین رویدادها آشنایی نسل جدید با شهدا و الگو پذیری از آنها و ایجاد وحدت بین تمام ارکان موجود در کشور است.

