به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعدازظهر سه‌شنبه در یادواره شهدای کارمند گرمسار با تاکید بر اینکه شهدا الگوی ایستادگی و فداکاری ملت هستند، اظهار کرد: که هدف از برگزاری این یادواره تجدید میثاق با شهدای کارمند و گرامیداشت یاد و خاطره آنان است.

وی از همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری گرمسار در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: شهدا با فداکاری خود امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند و با ایستادگی در میدان جنگ، نمونه‌های برجسته‌ای از شجاعت و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

فرماندار گرمسار خاطراتی از شهیدان اسماعیل نیک‌صفت و نبی‌الله دیلمی بازگو کرد و شجاعت و از خودگذشتگی آنان در عملیات‌های دفاع مقدس را یادآور شد. همتی گفت که این شهدا جان خود را برای نجات دیگر رزمندگان و مردم فدا کردند.

وی ادامه داد: شهیدان ذبیحی و کشمیر نمونه‌هایی از شجاعت و تعهد به ملت هستند که حتی پس از ازدواج و در شرایط سخت جنگ، خود را برای دفاع از مردم و کشور به میدان رساندند و جان خود را فدای امنیت دیگران کردند.

همتی تأکید کرد: یاد و نام شهدا فراتر از زمان و مکان باقی می‌ماند و مرام و اخلاق آنان همچنان در جامعه روشن و الهام‌بخش است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود و روحیه مقاومت و ایستادگی همچنان پابرجاست.

فرماندار گرمسار در پایان گفت: حضور در یادواره شهدای کارمند فرصتی برای پاسداشت جانفشانی و فداکاری شهداست و همه ما باید قدردان این عزیزان باشیم تا یاد و نامشان همواره زنده و جاوید هستند.