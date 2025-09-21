تأکید فرماندار گرمسار بر عمل به وصیت شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه شنبه در بازدید از محل برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید استان سمنان در محل مصلی امیر المومنین سمنان، شهدا را چراغ هدایت جامعه خواند و ابراز داشت: یقیناً با وجود چنین ستارگان درخشانی راه حق و حقیقت گم نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه امروز ما در شرایط کنونی ادامه راه شهدا است، افزود: این راهی که آنان در وصایای خود به روشنی ترسیم کردند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه پیروی از ولایت و ایستادگی در برابر ظلم درس بزرگ شهدا به ما است، ابراز داشت: پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تلاش برای استقلال و عزت کشور، همان آرمان‌هایی که شهدا برای آن‌ها جان دادند و امروز بر دوش ما سنگینی می‌کند.

همتی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره قدردانی و تصریح کرد: تمامی زحمتکشان و برگزار کنندگان؛ طراحان و مجریان کنگره عظیم شهدای استان سمنان صمیمانه عرض خدا قوت داریم و از همه عموم مردم برای بازدید این کنگره دعوت می‌کنیم.

وی افزود: دومین کنگره شهدای استان سمنان یک رویداد عظیم فرهنگی و فرهنگ ساز در راستای بازسازی و تقویت راه شهدا خواهد بود.